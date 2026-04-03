عائشة بن أحمد.. في «الفرنساوي»

علي عبد الرحمن (القاهرة)



أنهت الممثلة عائشة بن أحمد، تصوير مشاهدها في مسلسل «الفرنساوي»، يشارك في بطولته عمرو يوسف، وإنجي كيوان، تأليف وإخراج آدم عبد الغفار. وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي على مدار 10 حلقات متّصلة، حول محامٍ فاسد يسعى إلى تحقيق العدالة وفق رؤيته الخاصة، مدفوعاً برغبته في الانتقام لمقتل حب حياته، التي تفارق الحياة في ظروف مأساوية. وعلى صعيد السينما، تستعد عائشة للعودة إلى الشاشة الكبيرة، من خلال مشاركتها في فيلم «دماغ ألماظ»، مع كريم فهمي، وأشرف عبد الباقي، في تجربة جديدة تمزج بين الدراما والتشويق. وأعربت عائشة عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية على نجاح مسلسها الإذاعي «سنة أولى جواز»، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، بطولة أحمد حلمي، وليلي عز العرب، تأليف أمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد نادر، وتدور أحداثه حول التحديات والمواقف التي تواجه الزوجين في عامهما الأول.