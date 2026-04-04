الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
إيطاليا تعتقل زعيم إحدى أكثر عصابات المافيا نفوذا

روبرتو مازاريلا
4 ابريل 2026 17:52

قالت السلطات في منطقة "فيتري سول مير" جنوب شرق نابولي، اليوم السبت، إنها ألقت القبض على زعيم المافيا المشتبه به روبرتو مازاريلا، في منتجع فاخر على سواحل بلدة "أمالفي" الإيطالية.

وذكر التقرير أن المشتبه به، البالغ من العمر 48 عاما، الذي يعتقد أنه رئيس عصابة مازاريلا في نابولي ومطلوب فيما يتعلق بعدد من جرائم القتل المأجور، عُثر عليه مع أسرته في فيلا في المنتجع. ولم يقاوم اعتقاله.

واسم مازاريلا هو رقم 4 على قائمة وزارة الداخلية لأكثر المطلوبين من المافيا. وعثر عليه مع زوجته واثنين من أبنائه. ويفرض المنتجع رسوما تصل إلى ألف يورو (1150 دولارا أميركيا) لليلة الواحدة.

وعثرت الشرطة على مبلغ نقدي قيمته 20 ألف يورو وثلاث ساعات فاخرة وعدد من الهواتف المحمولة ووثائق هوية مزورة.

وعصابة مازاريلا هي واحدة من أكثر العصابات نفوذا في الكامورا وهي منظمة المافيا التي تهيمن على منطقة نابولي.

المصدر: د ب أ
