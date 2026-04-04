فرنسا تضبط 1,2 طن من المخدرات في شاحنة

ضبط عناصر من الجمارك في فرنسا 1145 كيلوغرامًا من الكوكايين، مُقسّمة إلى 998 قطعة مخبأة في أكياس من تربة الزراعة، في ثالث أكبر عملية ضبط بري في فرنسا خلال السنوات الخمس الماضية.

تُقدّر قيمة المخدرات المضبوطة بما لا يقل عن 75 مليون يورو، وهو سعر قد يتضاعف ثلاث مرات، إذ كشف تحليل عينات من المخدرات المضبوطة عن "نقاء استثنائي يتراوح بين 69 و89%"، وفقًا لما ذكره جان بيير شابوي، مدير الجمارك في مدينة كليرمون فيران.

تعود أكبر عملية ضبط عبر النقل البري إلى سبتمبر 2025 في مدينة تور، حيث ضبط السلطات 1.5 طن من الكوكايين.

في 23 مارس الماضي، رصد ضباط الجمارك شاحنة مسجلة في هولندا وعلى متنها سائقان، وهو أمر غير معتاد. أثار هذان العاملان شكوك الضباط، ما دفعهم إلى تفتيش الشاحنة، وفقًا لما صرح به الفريق الذي نفذ العملية.

وأوضح قائد الفريق "راجعنا وثائق النقل، والتي أشارت إلى شحنة تربة زراعية بين فالنسيا (إسبانيا) وأنتويرب (بلجيكا). ومن المشروع التساؤل عن الجدوى الاقتصادية لنقل تربة زراعية من إسبانيا إلى بلجيكا".

وعندما فتح ضباط الجمارك الأكياس عثروا على 998 رزمة من الكوكايين مُغلفة ببلاستيك وردي أو أصفر مخبأة داخل 22 كيسًا من أصل 26 كيسًا من التربة الزراعية.