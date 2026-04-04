«بذور الشيا».. صيدلية طبيعية متكاملة

ترجمة: شعبان بلال



على الرغم من صغر حجمها، تحمل بذور الشيا قيمة غذائية كبيرة جعلتها محطّ اهتمام خبراء التغذية حول العالم، إذ تتميز البذور الرمادية الداكنة بأنها غنية بالبروتين والألياف، إضافة إلى عناصر مهمة أخرى، مثل البوتاسيوم والزنك، مما يجعلها من الأطعمة الداعمة للصحة. ولم تكن الشيا اكتشافاً حديثاً، إذ شكّلت جزءاً من النظام الغذائي البشري منذ أكثر من 5 آلاف عام، وكانت عنصراً أساسياً في غذاء حضارتَي الأزتك والمايا.



ألياف وبروتين

تحتوي ملعقتان كبيرتان من بذور الشيا على نحو 10 غرامات من الألياف و5 غرامات من البروتين، بالإضافة إلى كميات كافية من الكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، وكميات قليلة من حمض الفوليك، وفيتامين أ، والسيلينيوم، والزنك. كما تحتوي ملعقتان من هذه البذور على نحو 9.8 غرام من الألياف.

وتحتوي بذور الشيا على الكيرسيتين، وهو مضاد للأكسدة يقلِّل من خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك أمراض القلب. وهي غنية بالألياف التي تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، وبالتالي تقليل احتمالية الإصابة بأمراض القلب.



إنقاص الوزن

تشير الدراسات إلى أن الألياف الموجودة في بذور الشيا، قد تساعد في تقليل مقاومة الأنسولين، وتحسين مستويات السكر في الدم، مما يقلِّل من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، وداء السكري من النوع الثاني.

كما وجدت الأبحاث أن الخبز الذي يحتوي على بذور الشيا، يحفِّز استجابة سكر الدم بشكل أقل من الخبز التقليدي، مما يساعد على الوقاية من ارتفاع مستويات السكر في الدم.

وتحتوي حصة قدرها 28 غراماً من بذور الشيا، على 35% من الكمية اليومية الموصى بها من الألياف. وتمتص الألياف القابلة للذوبان الماء، مما يؤدي إلى تمدُّد البذور في المعدة، وزيادة الشعور بالشبع عند تناولها، ومن ثم الإحساس بالامتلاء لفترة أطول. كما تساعد بذور الشيا في الحفاظ على وزن صحي، لذا فإنها تُعَد وجبة أساسية لمن يتّبعون حمية غذائية بغرض إنقاص الوزن.



صحة العظام

تحتوي بذور الشيا على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة العظام، بما في ذلك المغنيسيوم، والفوسفور. كما يحتوي 28 غراماً منها على 14% من الكمية اليومية الموصى بها من الكالسيوم، وهو عنصر أساسي لصحة العظام، والعضلات، والأعصاب. وتحتوي بذور الشيا على كالسيوم أكثر من منتجات الألبان. وتمتص بذور الشيا 10 أضعاف وزنها من الماء، لذا ينصح الخبراء عادة بنقعها في سائل قبل تناولها، وإلا فقد تتسبب بالانتفاخ، أو اضطرابات الجهاز الهضمي.

وتتميّز بذور الشيا أيضاً بنكهة خفيفة، فهي لا تؤثّر في مذاق الطعام الذي تُضاف إليه، لذا فمن السهل إدخالها في النظام الغذائي اليومي، مثل إضافة ملعقة أو ملعقتين كبيرتين إلى الحليب، والسلطات، والحساء، وكذلك العصائر.