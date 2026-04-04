«ياس ووتروورلد» تُطلق تجارب مائية غير مسبوقة

أبوظبي (الاتحاد)



كشفت «ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي»، مدينة الألعاب المائية الرائدة في المنطقة، اليوم، عن افتتاح توسعاتها رسمياً أمام الزوار، والتي تضم مجموعة جديدة تشمل11 منزلقاً وتجربة مائية ترتقي بمستوى المغامرات المائية إلى آفاق جديدة.



«أسطورة اللؤلؤة المفقودة»

تشمل هذه التوسعة المرحلة التالية من مشروع «المدينة المفقودة» المستوحى من قصة «أسطورة اللؤلؤة المفقودة» الخاصة بالمدينة المائية، حيث تدعو الإضافات الضيوف إلى اكتشاف عالم من التجارب الحافلة بالنشاط والحيوية، إلى جانب خيارات عائلية مميزة. وتضم التوسعة 8 منزلقات مائية جديدة، ومنصتَي قفز، بالإضافة إلى مسبح عصري. وتقدم الإضافات تمازجاً متنوعاً من التجارب التي تُلبي احتياجات مختلف الزوار بدءاً من الارتفاعات القياسية، وصولاً إلى مسارات السباق السريعة. ومع إطلاق هذه التجارب، يرتفع إجمالي عدد الألعاب والتجارب والمرافق الترفيهية التي تحتضنها «ياس ووتروورلد»، إلى أكثر من 70 تجربة، ما يعزِّز حضورها كإحدى أبرز مدن الألعاب المائية في المنطقة.



تجارب غامرة

وقال ريان الحداد، المدير العام لـ «ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي»: تُمثِّل هذه الخطوة المستحدَثة محطة مهمة في مسيرتنا نحو إعادة صياغة مفهوم المغامرات المائية على مستوى المنطقة. ويجسِّد ذلك التزامنا المتواصل بالارتقاء بتجربة الضيوف عبر الابتكار وتقديم مرافق ترفيهية غامرة. ونتطلع إلى استقبال الضيوف لاكتشاف هذه الإضافات والاستمتاع بلحظات لا تُنسى بصحبة العائلات والأصدقاء.

ومن الألعاب الجديدة «مطامير دروب»، أطول برج منزلق مائي في الإمارات، والذي ينطلق باندفاعة قوية من ارتفاع يتجاوز 40 متراً، ليختبر خلاله الضيوف لحظات السقوط الحُر قبل الانزلاق عبر مسار يمتد لمسافة 233 متراً من المنعطفات. كما يمكن لعشاق المغامرات المائية اختبار «ساحل مطامير»، وهي منزلقة فريدة تنطلق بالمشاركين عبر اندفاعات سريعة ولحظات مشوِّقة تحاكي انعدام الجاذبية.



«مطامير»

يمكن لمحبي التجارب القوية اختبار «مطامير لووب»، المنزلقة الفريدة التي تأخذ المشاركين في تجربة سقوط عالية السرعة عبر الانحدارات السريعة. فيما تقدم «مطامير لايتس» تجربة لافتة تجمع بين الانحدارات السريعة وتأثيرات الإضاءة الغامرة. أما الضيوف الذين يفضلون روح المنافسة الودية، توفر «مطامير سبلاش» مسار سباق انزلاقي مزدوج ينطلق فيه المشاركون جنباً إلى جنب حتى خط النهاية.



استجمام وانتعاش

إلى جانب المنزلقات المائية الحافلة بالتشويق والمغامرة، تضيف الألعاب الجديدة خيارات مميزة للاستجمام والانتعاش. ويوفّر «مسبح السراب» مساحة واسعة مخصّصة للاسترخاء في أجواء مثالية للعائلات، فيما يدعو «مسبح القفز، أو«العفدة»، عشّاق التحدي من الضيوف إلى القفز من منصة مرتفعة نحو المياه المنعشة في الأسفل. وتشكِّل هذه الإضافات مجتمعة فصلاً جديداً ومميزاً في مسيرة «ياس ووتروورلد جزيرة ياس»، حيث تتكامل عناصر السرد القصصي والابتكار وروح المغامرة، لتقديم تجارب راسخة في الذاكرة للضيوف من مختلف الفئات العمرية.



65 جائزة

منذ افتتاحها في العام 2013، حصدت «ياس ووتروورلد» أكثر من 65 جائزة مرموقة في قطاع الترفيه، كما حصدت للعام الثالث على التوالي لقب «أفضل مدينة ألعاب مائية في الشرق الأوسط» من قِبل جوائز السفر العالمية لعام 2025.



معايير قياسية

مع افتتاح التوسعة الجديدة، التي بدأت تستقبل الضيوف الآن، ترتقي «ياس ووتروورلد» بتجاربها المائية إلى مستوى أكثر تنوعاً، مع إضافات تسجِّل معايير قياسية، وتفتح آفاقاً جديدة من التجارب المتكاملة.