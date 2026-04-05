طاقم "أرتيميس" يطل على جانب للقمر لم تره عين بشر

صورة من بث مباشر لناسا تظهر رواد فضاء مهمة أرتميس الثانية
5 ابريل 2026 16:01

شاهد روّاد الفضاء الأربعة في رحلة "أرتيميس 2" مناظر للقمر لم ترها عين بشر من قبل، بحسب ما أفادوا، الأحد، مع تجاوز مركبتهم ثلثي مسافة الرحلة المنتظرة للدوران حول القمر.
وفي ختام اليوم الرابع الأحد لمهمّتهم المتواصلة عشرة أيام، كانوا على بعد حوالى 321.869 كيلومترا عن الأرض و131.965 كيلومترا عن القمر.
ونشرت وكالة الفضاء الأميركية الأحد صورة التقطها الروّاد للقمر من بعيد يظهر فيها ما يُطلق عليه "البحر الشرقي".
وأكدت وكالة ناسا أن "هذه المرّة الأولى التي يُرى فيها الحوض بأكمله بعين بشر". وسبق أن صُوّرت الفوهة الضخمة التي تشبه مركز الدائرة بواسطة كاميرات مدارية.

وقالت رائدة الفضاء كريستينا كوك لأطفال كنديين تحدّثت معهم مباشرة من الفضاء إن فريقها متحمّس لرؤية الحوض الذي يُطلق عليه أحيانا "غراند كانيون" القمر، تشبيها له بالأخدود الواقع في الولايات المتحدة.
وأفادت كوك أثناء جلسة أسئلة وأجوبة استضافتها وكالة الفضاء الكندية أن المشهد "مميّز جدا ولم يسبق لعين بشر أن رأت هذه الفوهة قبل اليوم عندما حالفنا الحظ لرؤيتها".
ويتوقع بأن تكون المحطّة الرئيسية التالية في الرحلة ليل الأحد الاثنين، عندما يدخل روّاد الفضاء "منطقة نفوذ جاذبية القمر"، وهي اللحظة التي ستصبح فيها قوة جذب القمر للمركبة الفضائية أقوى من قوة جذب الأرض.
وإذا سارت الأمور على ما يرام، مع دوران المركبة "أوريون" حول القمر، سيدخل الأميركيون كوك، وفيكتور غلوفر، وريد وايزمان، والكندي جيريمي هانسن، التاريخ عبر الوصول إلى أبعد نقطة عن الأرض يبلغها

البشر على الإطلاق.

 مراجعة خطط التحليق 
ذكرت "ناسا" بأن طاقم "أرتيميس" استكمل عرضا توضيحيا للقيادة اليدوية، وراجعوا خطة التحليق حول القمر، بما في ذلك مراجعة المعالم على السطح التي يتعين عليهم تحليلها وتصويرها خلال فترة دورانهم حوله.
وبدأ روّاد الفضاء يومهم في وقت سابق بتناول البيض والقهوة، بحسب ما ذكرت "ناسا". 
وقال وايزمان لمركز مراقبة البعثة في هيوستن إن "المعنويات عالية" في المركبة مع بدء يوم عمل الطاقم.
وتمكّن وايزمان من التحدّث مع ابنتيه من الفضاء. وقال في مؤتمر صحافي بالبث الحي "نحن هنا بعيدون جدا وللحظة، اجتمع شملي مع عائلتي الصغيرة.. كانت اللحظة الأعظم في حياتي بأكملها".
خضع الروّاد لتدريب في الجيولوجيا ليتمكنوا من التقاط الصور ووصف خصائص القمر، بما في ذلك تدفقات الحمم البركانية القديمة وفوهات الارتطام.

"الأرصاد": تقلبات جوية وفرص هطول أمطار على الدولة حتى 13 أبريل
