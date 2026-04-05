عصام عمر يقدم قصة إنسانية في «بحر»

محمد قناوي (القاهرة)

تعاقد الممثل عصام عمر، على بطولة الفيلم الجديد «بحر»، مع جيهان الشماشرجي، ورحمة أحمد، تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد علاء الديب، ومن المقرر بدء تصويره قريباً. وأوضح أن «بحر» ينتمي إلى الأعمال الاجتماعية التي تعكس تفاصيل الحياة اليومية وتحدياتها، ويجسِّد فيه شخصية شاب عاطل عن العمل يواجه أزمات مادية وضغوطاً معيشية متراكمة، في إطار قصة إنسانية تسلط الضوء على صراع الإنسان مع الواقع ومحاولاته المستمرة للتغلب على الصعوبات.

كما انتهى عصام عمر، من تصوير فيلم «فرقة الموت»، بطولة أحمد عز، منة شلبي، وآسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب. وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي يعود إلى فترتي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي.

ويجسِّد عمر في الفيلم شخصية ضابط شرطة عائد من الخارج ينضم إلى فرقة خاصة لمواجهة نفوذ «خُط الصعيد»، في عمل يجمع بين التشويق والطابع التاريخي. وأشار إلى حرصه على اختيار أعمال تحمل أفكاراً مختلفة وتمنحه فرصاً لتقديم تطورات درامية في الشخصيات، مشدداً على أن هدفه الأساسي هو الحفاظ على ثقة الجمهور وتقديم أعمال تترك أثراً حقيقياً. ونفى ما تردَّد حول مشاركته في الجزء الثاني من فيلم «مافيا»، بعد صورة جمعته بالمخرج شريف عرفة، ولا يوجد أي مشروع فني يجمعهما حالياً.

وأعرب عمر عن سعادته بنجاح مسلسل «عين سحرية»، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، ونال إشادة واسعة من الجمهور والنقاد، مؤكداً أن هذا النجاح يضعه أمام مسؤولية أكبر في اختياراته المقبلة. وشدّد على إيمانه بأهمية التنوّع في الأدوار، سواء في السينما أو التلفزيون أو المنصات الإلكترونية، موضحاً أن تقديم محتوى يجمع بين المتعة والعمق، هو الطريق الحقيقي للاستمرار والتطور في المجال الفني.