باسم سمرة.. «جواهرجي»

علي عبد الرحمن (القاهرة)



يستعد باسم سمرة، لطرح فيلم «الجواهرجي»، بطولة محمد هنيدي، ومنى زكي، وتأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري. ويجسِّد شخصية جواهرجي يقع في مواقف كوميدية متكررة بسبب تصرفات زوجته.

ويواصل سمرة تصوير مشاهده في فيلم «بنات فاتن»، تشاركه البطولة يسرا، ومن تأليف أمينة مصطفى، وإخراج محمد نادر، ويلعب فيه دور زوج يعيش ضغوطات مادية ونفسية تتعلق بمستقبل ابنتيه.

وتعاقد سمرة على المشاركة في بطولة فيلمَين: «أحلام سلطان المنسي»، مع كامل الباشا، وياسمين المصري، تأليف أمير عيد، وإخراج محمد ناير، و«الكراش»، مع أحمد داود، وميرنا جميل، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.