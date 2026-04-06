"ناسا": طاقم "أرتيميس" يبدأ الدخول في مرحلة الدوران حول القمر

دخل روّاد الفضاء الأربعة في مهمّة "أرتيميس 2" المرحلة الأخيرة من رحلتهم استعداداً للدوران حول القمر الاثنين، في لحظة حاسمة إذ إن جاذبية القمر باتت الآن أقوى تأثيراً على مركبتهم الفضائية من جاذبية الأرض.

وستندفع مركبة "أوريون" الآن لتدور حول القمر، ما يعني أن الطاقم سيدخل التاريخ عبر الوصول إلى أبعد نقطة عن الأرض يبلغها البشر على الإطلاق.

ويضمّ الفريق الأميركيون كريستينا كوك، وفيكتور غلوفر، وريد وايزمان، والكندي جيريمي هانسن الذين خضعوا لتدريب استمر أكثر من عامين لدراسة سطح القمر.

وأثناء عملية الدوران حول القمر التي ستستمر عدة ساعات، سيتعيّن على أفراد الطاقم مراقبته بالعين المجرّدة والكاميرات التي بحوزتهم.