الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
"ناسا": طاقم "أرتيميس" يبدأ الدخول في مرحلة الدوران حول القمر

أحد أفراد طاقم أرتميس داخل مركبة أوريون
6 ابريل 2026 10:19

دخل روّاد الفضاء الأربعة في مهمّة "أرتيميس 2" المرحلة الأخيرة من رحلتهم استعداداً للدوران حول القمر الاثنين، في لحظة حاسمة إذ إن جاذبية القمر باتت الآن أقوى تأثيراً على مركبتهم الفضائية من جاذبية الأرض.
وستندفع مركبة "أوريون" الآن لتدور حول القمر، ما يعني أن الطاقم سيدخل التاريخ عبر الوصول إلى أبعد نقطة عن الأرض يبلغها البشر على الإطلاق.
ويضمّ الفريق الأميركيون كريستينا كوك، وفيكتور غلوفر، وريد وايزمان، والكندي جيريمي هانسن الذين خضعوا لتدريب استمر أكثر من عامين لدراسة سطح القمر.
وأثناء عملية الدوران حول القمر التي ستستمر عدة ساعات، سيتعيّن على أفراد الطاقم مراقبته بالعين المجرّدة والكاميرات التي بحوزتهم.

أخبار ذات صلة
فريق "أرتيميس" يعتمد على حاسة البصر لدراسة القمر
طاقم "أرتيميس" يطل على جانب للقمر لم تره عين بشر
المصدر: وكالات
«التربية»: الاختبارات القصيرة مستمرة في التعلّم عن بُعد وتقليل العبء على الطلبة
"الصحة الكويتية": إصابات محدودة جراء سقوط شظايا في إحدى المناطق السكنية
الأخبار العالمية
"الصحة الكويتية": إصابات محدودة جراء سقوط شظايا في إحدى المناطق السكنية
اليوم 13:36
إعادة انتخاب وليد العوضي رئيساً للّجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية
اقتصاد
إعادة انتخاب وليد العوضي رئيساً للّجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية
اليوم 13:34
العين «الأكثر جماعية» بين أقوى خطوط الهجوم في الدوري
الرياضة
العين «الأكثر جماعية» بين أقوى خطوط الهجوم في الدوري
اليوم 13:30
تحت رعاية خالد بن زايد.. المؤتمر الدولي الرابع للتوحد يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية خالد بن زايد.. المؤتمر الدولي الرابع للتوحد يعقد فعالياته في أبوظبي
اليوم 13:21
