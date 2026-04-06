"أرتيميس 2" على مشارف أبعد مسافة يقطعها البشر في الفضاء

يصل رواد الفضاء الأربعة في مهمة "أرتيميس 2"، اليوم الاثنين، إلى أبعد نقطة يبلغها البشر عن الأرض، متجاوزين بذلك أي مركبة فضائية سابقة، وذلك خلال أول تحليق بالقرب من القمر منذ عام 1972، ما سيتيح لهم رؤية مناطق لم يسبق للبشر مشاهدتها مباشرة.

وبعد أكثر من أربعة أيام على انطلاقهم من فلوريدا، دخل رواد الفضاء الثلاثة التابعون لوكالة ناسا، كريستينا كوك وفيكتور غلوفر وريد وايزمان، وزميلهم الكندي جيريمي هانسن، "نطاق جاذبية" القمر منذ الساعة 04:42 بتوقيت غرينتش، حيث تتجاوز جاذبية القمر جاذبية الأرض.

وعند قرابة الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، سيحطمون الرقم القياسي لأبعد رحلة فضائية، الذي سجله طاقم "أبولو 13" عام 1970، حيث سيقطعون مسافة تصل إلى 406 آلاف كيلومتر عن الأرض خلال النهار.

ورغم أن الرواد الأربعة لن يهبطوا على سطح القمر، فإن المهمة تشكل حدثاً تاريخياً، إذ لم تضم مهمات أبولو (1968–1972) نساءً أو رواد فضاء من غير الأميركيين ضمن طواقمها.

وفي تاريخ استكشاف الفضاء، لم يغامر أي رائد فضاء روسي أو صيني بالتوغل إلى ما بعد 400 كيلومتر من الأرض، وهي المسافة التي تصل إلى المحطات المدارية، بينما المركبات الفضائية التي عادت لرصد القمر هي الوحيدة التي تجاوزت هذا الحد.

ولمدة سبع ساعات، بدءاً من الساعة 18:45 بتوقيت غرينتش، سيملأ القمر نافذة مركبة "أوريون" الفضائية، وسيبدو لهم بحجم "كرة سلة على طرف اليد"، وفق ما صرّح به نوح بيترو، رئيس مختبر الجيولوجيا الكوكبية التابع لوكالة ناسا.