«المقر 39» يُطلق «لقاء الصناعات الإبداعية» في الشارقة

الشارقة (وام)

نظّم «المقر 39»، إحدى مبادرات مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أولى جلسات «لقاء الصناعات الإبداعية» تحت شعار «لا حواجز، لا حدود.. لغة واحدة تجمعنا»، وذلك بحضور نخبة من المبدعين وروّاد القطاع، إلى جانب وخبراء ومتخصصين من مختلف المجالات.

شهد الحدث، الذي أقيم في مقر BASE39 بالشارقة، أجواء تفاعلية أتاحت للمشاركين فرص التواصل وتبادل الأفكار واستكشاف مجالات التعاون، في بيئة تجمع بين الإبداع والانفتاح وتضمن جلسة حوارية مفتوحة، وعروضاً فنية حية، وورشة عمل تفاعلية، إضافة إلى جولات تعريفية في مرافق BASE39، اطلع خلالها الحضور على رؤية المشروع ومبادراته المستقبلية.

يأتي تنظيم الجلسة ضمن سلسلة دورية تهدف إلى بناء مجتمع إبداعي متكامل، وتعزيز التواصل بين مختلف التخصصات، بما يدعم نمو الصناعات الإبداعية في دولة الإمارات.

وقال حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، إن الحضور النوعي للفعالية يعكس أهمية توفير منصات تجمع المبدعين وتمكّنهم من تبادل الخبرات، مؤكداً أن دعم الصناعات الإبداعية يمثّل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وأن BASE39 يسعى إلى توفير بيئة محفّزة تحتضن المواهب وتدعم تحويل الأفكار إلى فرص عملية تسهم في تحقيق نمو مستدام.