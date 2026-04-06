ليلى علوي.. في «ابن مين فيهم»

محمد قناوي (القاهرة)



تخوض ليلى علوي، تجربة سينمائية جديدة، من خلال فيلم «ابن مين فيهم»، الذي يجمعها ببيومي فؤاد للمرة الخامسة، وينتمي إلى الكوميديا الاجتماعية ذات الطابع الإنساني.

وتدور أحداث العمل حول رجل أعمال مستهتر تتغير حياته بشكل مفاجئ بعد دخول محامية حازمة إلى عالمه، ليخوضا معاً رحلة مليئة بالمواقف الطريفة بحثاً عن ابنه، في إطار يناقش العلاقات الإنسانية بطريقة خفيفة وممتعة.

وأوضحت ليلى أن الفيلم يمثّل تجربة مهمّة في مسيرتها الفنية، وتجسِّد فيه شخصية محامية تدافع عن قضايا المرأة، وتسعى لحماية حقوق الزوجات والأبناء، حتى من خلال العمل التطوعي.

وأشارت ليلى علوي، إلى أن التحدي الأساسي لا يكمن في طبيعة الشخصية، بل في طريقة تقديمها للجمهور، منوِّهة بأن الأحداث ستكشف جوانب غير متوقّعة، لاسيما مع المزج بين القوة وخفة الظل في الشخصية.

وأعربت ليلى عن سعادتها بالتعاون مع بيومي فؤاد للمرة الخامسة، بعد مجموعة من الأعمال الناجحة، مثل «ماما حامل»، «شوجر دادي»، «جوازة توكسيك»، و«المستريحة»، مما جعلهما يشكّلان معاً ثنائياً كوميدياً مميزاً.

وعن اتجاهها للأعمال الكوميدية في الفترة الأخيرة، أوضحت أن ذلك لم يكن قراراً مقصوداً، بل جاء نتيجة طبيعية للعروض التي تلقّتها، مؤكدة أن أهم ما يشغلها هو جودة الفكرة والتنفيذ وفريق العمل.