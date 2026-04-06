أطعمة غنية بفيتامين «د».. تعرَّف عليها

شعبان بلال (القاهرة)



تُعَد المكمّلات الغذائية والتعرّض لأشعة الشمس من الطرق الطبيعية لرفع مستويات فيتامين (د) في الجسم، لكن في الوقت نفسه فإن خياراتك الغذائية تسهم أيضاً في زيادة هذا الفيتامين الضروري. وبحسب بعض الدراسات، فإن جسم البالغين، فوق سن الـ 19 عاماً، يحتاج يومياً إلى ما بين 600 و800 وحدة دولية (15 - 20 ميكروجراماً). ولحسن الحظ، فإنه يمكنك الحصول عليها بكل بساطة من خلال قائمة زاخرة بالأطعمة المختلفة.





1 - الأسماك الدهنية

تأتي أسماك السلمون على رأس قائمة الأسماك الغنية بفيتامين (د)، وقد تصل نسبة الفيتامين بها إلى 924 وحدة دولية لكل حصة (100 جرام)، أي ما يعادل 70 إلى 116% من القيمة اليومية الموصى بها. وهناك أنواع أخرى من الأسماك الدهنية تُعَد مصادر جيدة لفيتامين (د)، مثل أسماك الهلبوت والماكريل، التي تحتوي على 190 و643 وحدة دولية لكل حصة (100 جرام) على التوالي.

ويُعَد السردين المعلَّب أيضاً مصدراً جيداً لفيتامين (د)، حيث توفر حصّة (100 جرام) نحو 193 وحدة دولية، أي ما يعادل 24% من القيمة اليومية الموصى بها. وإذا كنتَ لا تفضّل الأسماك، فإن تناول زيت كبد الحوت يُعَد طريقة أخرى للحصول على فيتامين (د)، إذ يحتوي على نحو 450 وحدة دولية لكل ملعقة صغيرة، أي ما يعادل 56% من القيمة اليومية الموصى بها.



2 - التونة المعلبة

تُعَد التونة المعلّبة من الأطعمة الغنية بفيتامين (د)، وعادةً ما تكون أقل تكلفة من الأسماك الطازجة، ويمكن تخزينها لفترة أطول، تحتوي حصة (100 جرام) من التونة المعلبة الخفيفة على 269 وحدة دولية من فيتامين (د)، أي ما يعادل 34% من القيمة اليومية الموصى بها. لكن عليك الحذر لأن التونة المعلّبة غالباً ما تحتوي على الزئبق، لذا يُنصح بتناولها باعتدال.





3 - الفطر

يُعَد الفطر المصدر النباتي الوحيد الكافي لفيتامين (د)، حيث يستطيع إنتاج الفيتامين عند تعرّضه للأشعة فوق البنفسجية. مع ذلك، ينتج الفطر فيتامين (د 2)، بينما تنتج الحيوانات فيتامين (د 3). وعلى الرغم من أن فيتامين (د 2) يساعد على رفع مستويات فيتامين (د) في الدم، فإنه قد لا يكون بنفس فعالية فيتامين (د 3). وتُعَد بعض أنواع الفطر البري مصادر جيدة لفيتامين (د 2)، وذلك بفضل تعرّضها للأشعة فوق البنفسجية. وفطر الموريل، على سبيل المثال، هو نوع من الفطر البري، ويحتوي كوب واحد من هذا الفطر على 136 وحدة دولية من فيتامين (د 2)، أي ما يعادل 17% من القيمة اليومية الموصى بها.



4 - حليب الأبقار

في العديد من البلدان، يدعَّم حليب البقر بفيتامين (د)، ليحتوي كوب واحد من الحليب المدعم بنسبة 2% دسم على 111 وحدة دولية من فيتامين (د)، أي ما يعادل 14% من القيمة اليومية الموصى بها.



5 - حليب الصويا

يحتوي كوب واحد من حليب الصويا العادي على 185 وحدة دولية لكل (100 جرام)، أي ما يعادل 23% من القيمة اليومية الموصى بها. لكن عليك أن تنتبه دائماً إلى ما إذا كان حليب الصويا مُحلّى أم لا، لأن ذلك قد يؤثر على قيمته الغذائية.





6 - عصير البرتقال

يحتوي كوب واحد (249 جراماً) من عصير البرتقال المدعّم على نحو 100 وحدة دولية من فيتامين (د)، أي ما يعادل 12% من القيمة اليومية الموصى بها. لكن عليك توخّي الحذر لأن عصير البرتقال يحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف.



7 - البيض

يحتوي صفار بيضة كبيرة واحدة بوزن (50 جراماً)، على 41 وحدة دولية من فيتامين (د)، أي ما يعادل 5% من القيمة اليومية الموصى بها.