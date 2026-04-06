الثلاثاء 7 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
رواد "أرتيميس 2" يحطمون الرقم القياسي لأبعد مسافة يقطعها البشر في الفضاء

صورة للقمر من خلال نافذة مركبة الفضاء أوريون
6 ابريل 2026 23:40

سجل رواد الفضاء الأربعة ضمن مهمة "أرتيميس 2"، اليوم الاثنين، رقماً قياسياً لأبعد مسافة على الإطلاق وصل إليها البشر من كوكب الأرض خلال التحليق حول القمر، حيث شاهدوا مناظر رائعة للجانب البعيد من القمر لم يسبق لأحد مشاهدتها من قبل.
وقد حُطِّم الرقم القياسي السابق البالغ 400 ألف و171 كيلومتراً، والذي سجلته مهمة "أبولو 13" عام 1970، ومن المتوقع أن يقطع رواد الفضاء الأميركيون كريستينا كوك وفيكتور غلوفر وريد وايزمان، والكندي جيريمي هانسن، مسافة تزيد عن 406 آلاف كيلومتر من الأرض خلال تحليقهم حول القمر.
وقالت مديرة اتصالات الطاقم جيني غيبسونز، للرواد الأربعة من مركز التحكم التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا": "الغرفة ملأى اليوم بفرحة (استكشاف) القمر، وأظن أنكم تشعرون بذلك أيضاًً".
ورغم أنهم لن يهبطوا على سطح القمر، فإن المهمة تشكل حدثاً تاريخياً، إذ لم تضم مهمات أبولو (1968–1972) نساءً أو رواد فضاء من غير الأميركيين ضمن طواقمها.
وأوضحت كريستينا كوك، التي تصنع التاريخ كأول امرأة تحلق حول القمر، أن رواد الفضاء كانوا "ملتصقين بالنوافذ".
وتستمر فترة رصد القمر قرابة سبع ساعات، بدءاً من الساعة 18:45 بتوقيت غرينتش، بحيث سيملأ القمر نافذة مركبة "أوريون" الفضائية، وسيبدو لهم بحجم "كرة سلة على طرف اليد"، وفق ما صرّح به نوح بيترو، رئيس مختبر الجيولوجيا الكوكبية التابع لوكالة ناسا.

المصدر: وكالات
