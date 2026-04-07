أونيل يعتزم إطلاق بطولة «دانك مان» لكرة السلة

لوس أنجلوس (رويترز)

قال أسطورة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين شاكيل أونيل، ​إنه بصدد إطلاق بطولة احترافية للرميات الساحقة، على أن ينطلق موسمها الافتتاحي هذا العام.

وتعتمد البطولة، التي ⁠تدعمها أيضاً شبكة تي.إن.تي سبورتس، ومجموعة أوثينتيك براندز، على ​سلسلة (دانك مان) أو "رجل الرمية الساحقة" التلفزيونية، ​وتهدف ‌إلى تحويل مسابقات الرميات ⁠الساحقة ​من أحداث استعراضية عابرة إلى منافسة احترافية منظمة.

ويشارك في البطولة 24 رياضياً من مختلف أنحاء العالم، وسيشمل موسمها الأول أربعة أحداث تبث ‌مباشرة من دور المجموعات، وسيتنافس المشاركون على ‌التأهل لبطولة العالم للرميات الساحقة.

وسيحصل الفائز في النهائي على جائزة كبرى قدرها 500 ​ألف دولار.

وقال أونيل الذي سيتولى منصب مفوض البطولة، في بيان "هؤلاء الرياضيون مبدعون، ودانك مان سيمنحهم منصة عالمية، وفرصاً حقيقية لبناء مسيرة مهنية في مجال شغفهم".

وستبث الفعاليات ‌عبر شبكات تي.إن.تي، وتي.بس.إس، ​وترو تي.في، وإتش.بي.أو ماكس، مع توزيع محتوى إضافي عبر منصات

التواصل الاجتماعي وغيرها من العلامات التجارية الرقمية.

وقال كريج باري كبير ​مسؤولي المحتوى في ‌شبكة ⁠تي.إن.تي، ‌إن الجمهور المستهدف للبطولة هو ‌جمهور الثقافة والرياضة معاً، وإن الشراكة مع أونيل ستساهم في إنتاج ⁠برامج مبنية حول شخصيات وإبداع أفضل لاعبي ​الرميات الساحقة.

وستقوم لجنة من الحكام بتقييم كل محاولة سلة ساحقة

لتحديد اللاعبين المتأهلين للمرحلة التالية من المنافسة. وسيتم الإعلان عن تفاصيل أخرى، مثل المدن المضيفة والمشاركين ومعلومات البث، ​خلال الأسابيع المقبلة.