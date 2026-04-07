جزيرة الحديريات ترتقي بمجتمع «البادل»

أبوظبي (الاتحاد)



تقدم القرية الرياضية 321، في جزيرة الحديريات بأبوظبي، والتي تحتضن أكبر قبة رياضية من نوعها في الشرق الأوسط، فرصاً جديدة للزوّار لاختبار رياضة «البادل»، التي تشهد اهتماماً كبيراً بين شرائح المجتمع. وخلال عام 2026، تحرص «القرية» على تعزيز حضورها في هذا المجال، والارتقاء بالتجارب التي توفّرها أمام شرائح أوسع من اللاعبين للتعرف على هذه الرياضة أو لتطوير أدائهم في أجواء اجتماعية ممميزة.



وجهة رائدة

مع إثراء خيارات حجز الملاعب، وتعزيز برامج التدريب، وتحديث أجندة المنافسات والفعاليات، إلى جانب الأمسيات الاجتماعية، تواصل «القرية» ترسيخ مكانتها وجهة رائدة لرياضة «البادل» في أبوظبي، سواء للمبتدئين الذين يخطون خطواتهم الأولى، أو للاعبين الذين يتطلعون إلى تطوير مهاراتهم التنافسية باستمرار.

وقال جيمي دين، المدير التنفيذي للرياضة لدى «مدن»: يمثل عام 2026 محطة جديدة ومهمة لرياضة «البادل» في القرية الرياضية 321. ونحرص على تقديم تجربة ممميزة على مختلف المستويات، عبر إفساح المجال أمام شريحة أوسع اللاعبين. ومن خلال إطلاق المزيد من العروض، وتعزيز فريق التدريب، فإننا نعمل على توفير بيئة رياضية حيوية وشاملة تلبي احتياجات اللاعبين على اختلاف مستوى مهاراتهم.



مبادرة «باور أورز»

تقدم القرية الرياضية 321 عروضاً مميزة على ملاعب «البادل» لتوفر للاعبين مرونة أكبر في اختيار الأوقات التي تناسبهم. وبدلاً من العروض التقليدية، تم التركيز على تقديم تجربة بسيطة ومريحة، من الحجز السهل إلى الأنشطة الجماعية التي تشجّع أفراد المجتمع على المشاركة. وفي إطار دعم وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، أطلقت «القرية» مبادرة «باور أورز»، التي تتيح خصماً كبيراً على ملاعب «البادل» يومياً من الساعة 7:00 صباحاً حتى الساعة 5:00 مساءً. وتتيح الباقات الجديدة للجميع الاستفادة من المرافق الرياضية المميزة، سواء للاعبين التنافسيين أو الهواة أو العائلات والأصدقاء، حيث يمكنهم الاستمتاع باللعبة عبر الحجز المسبق أو اللعب بشكل عفوي.



فريق التدريب

استقبلت «القرية» نخبة جديدة من المدربين المحترفين لرياضة «البادل»، يسهمون بخبراتهم الواسعة في تطوير مهارات اللاعبين، ويؤدون دوراً محورياً في تعزيز برامج التدريب المخصَّصة للناشئين والكبار. وتقدم الأكاديمية حصصاً تدريبية منظمة تلائم مختلف المستويات، تشمل مبتدئين يتعلّمون أساسيات اللعبة، ولاعبين متقدمين يتطلعون إلى تطوير مهاراتهم باستمرار. وتستضيف «القرية» البطولة المفتوحة للفئة C، لتوفير فرص للاعبين للمنافسة، والتواصل، والانضمام إلى مجتمع «البادل» المتنامي في أبوظبي.