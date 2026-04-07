«عربة المرح».. لفتة إنسانية من «أطفال الشارقة»

تقديم الدعم المعنوي والنفسي للأطفال المرضى يسهم في التخفيف من معاناتهم (من المصدر)
8 ابريل 2026 02:18

الشارقة (الاتحاد) 

في لفتة إنسانية تجسِّد قيَم العطاء والتكافل الاجتماعي، نظّمت «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بالتعاون مع جمعية الشارقة لأصدقاء مرضى السرطان ضمن مبادرة «عربة المرح»، زيارة إلى مستشفى ميدكلينيك بدبي، مستهدفة الأطفال المصابين بالسرطان.
وتضمّنت الزيارة تقديم مجموعة من الأنشطة التفاعلية والإبداعية المصمّمة لتعزيز تجربة الأطفال داخل المستشفى، حيث شملت ورشاً فنية متنوعة مثل «تزيين التيجان»، «مقلمتي الملونة»، و«أكواب ملونة»، مما أتاح لهم مساحة للتعبير عن أنفسهم وإبراز مهاراتهم في بيئة محفّزة ومليئة بالإيجابية، واختتمت الزيارة بتوزيع الهدايا على الأطفال، في خطوة هدفت إلى إدخال البهجة إلى قلوبهم وتعزيز روح التفاؤل لديهم.

أخبار ذات صلة
إسرائيل تعلن توسيع عملياتها البرية في جنوب لبنان
«الشارقة للعمل التطوعي» تشدد على دور التطوع في جودة الحياة

وتأتي مبادرة «عربة المرح» في إطار حرص «أطفال الشارقة» على تقديم الدعم المعنوي والنفسي للأطفال المرضى، بما يسهم في التخفيف من معاناتهم ومساندتهم في رحلة العلاج، كما تسعى المبادرة إلى ترسيخ قيَم الرحمة والتعاطف لدى الأطفال، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دعم مرضى السرطان، وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة الفاعلة في المبادرات الإنسانية التي تعزِّز التلاحم والتكافل الاجتماعي.

آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يوافق على تعليق قصف إيران لمدة أسبوعين
اليوم 03:07
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: 47 عاماً من الابتزاز الإيراني ستنتهي أخيراً
اليوم 02:25
جاسم البديوي متحدثاً خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة وزراء السياحة بدول مجلس التعاون (وام)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: دول المجلس قادرة على تجاوز  الأزمات والتحديات بكفاءة واقتدار
اليوم 02:25
مسؤول بالصحة العالمية يساعد في إجلاء مرضى من غزة عبر معبر رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تعلق عمليات الإجلاء الطبي للمرضى من غزة
اليوم 02:25
سوداني يسير بين أنقاض مبنى مدمر في أم درمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات من انهيار واسع للخدمات الطبية بالسودان
اليوم 02:25
