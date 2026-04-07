«عربة المرح».. لفتة إنسانية من «أطفال الشارقة»

في لفتة إنسانية تجسِّد قيَم العطاء والتكافل الاجتماعي، نظّمت «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بالتعاون مع جمعية الشارقة لأصدقاء مرضى السرطان ضمن مبادرة «عربة المرح»، زيارة إلى مستشفى ميدكلينيك بدبي، مستهدفة الأطفال المصابين بالسرطان.

وتضمّنت الزيارة تقديم مجموعة من الأنشطة التفاعلية والإبداعية المصمّمة لتعزيز تجربة الأطفال داخل المستشفى، حيث شملت ورشاً فنية متنوعة مثل «تزيين التيجان»، «مقلمتي الملونة»، و«أكواب ملونة»، مما أتاح لهم مساحة للتعبير عن أنفسهم وإبراز مهاراتهم في بيئة محفّزة ومليئة بالإيجابية، واختتمت الزيارة بتوزيع الهدايا على الأطفال، في خطوة هدفت إلى إدخال البهجة إلى قلوبهم وتعزيز روح التفاؤل لديهم.





وتأتي مبادرة «عربة المرح» في إطار حرص «أطفال الشارقة» على تقديم الدعم المعنوي والنفسي للأطفال المرضى، بما يسهم في التخفيف من معاناتهم ومساندتهم في رحلة العلاج، كما تسعى المبادرة إلى ترسيخ قيَم الرحمة والتعاطف لدى الأطفال، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دعم مرضى السرطان، وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة الفاعلة في المبادرات الإنسانية التي تعزِّز التلاحم والتكافل الاجتماعي.