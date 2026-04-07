الأربعاء 8 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
«براعم البحر» تعود إلى «سي وورلد أبوظبي» بعروض مباشرة

أجواء المرح العائلي تنطلق مع ألعاب تشويقية للكبار والصغار (من المصدر)
8 ابريل 2026 02:18

أبوظبي (الاتحاد) 

تستقبل «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي»، أكبر مدينة ترفيهية داخلية للأحياء البحرية في العالم، موسم الربيع لهذا العام بإطلاق الموسم الثاني من فعالية «براعم البحر»، والتي تستمر حتى 26 أبريل الجاري، وتوفِّر الفعالية للضيوف تجربة غنية بالأنشطة المستوحاة من الحياة البحرية، تشمل ورشاً لفنون الرمال، وتحديات تفاعلية مشوِّقة، ولقاءات مع شخصيات «سي وورلد أبوظبي» المحببة، في تجربة مفعمة بالمرح والحيوية لأفراد العائلة.

«المحيط يجمعنا» 
مع مواصلة استكشافهم، يلتقي الزوّار بشخصيات «سي وورلد أبوظبي» المحببة، التي تتألق بأزياء الربيع داخل عالم «المحيط يجمعنا»، حيث تقدم عرضاً موسمياً جديداً يبعث أجواءً من المرح والحيوية لدى الأطفال. وخلال هذه التجربة، يمكن للضيوف التعرف على تأثير تغيّر الفصول في إحياء الحياة تحت الماء، إلى جانب فرصة لقاءات تفاعلية تضفي على التجربة طابعاً مرحاً وذكريات مميزة.

مغامرة تعليمية 
توفر «سي وورلد» للضيوف الصغار كتيب «براعم البحر»، الذي يصحبهم في مغامرة تعليمية فريدة عبر العوالم الثمانية الغامرة في المدينة، بهدف اكتشاف أسرار الأحياء البحرية وجمع الملصقات الملوّنة المرتبطة بكل عالم. وبمجرد إكمال المهمة، سيحصل المشاركون على مفاجأة مميزة.

«المنطقة الصخرية» 
إلى جانب الأجواء الحيوية والأنشطة الترفيهية المتنوعة، يمكن لضيوف «سي وورلد» أيضاً الاستمتاع بمشاهدة نمو وازدهار الأحياء المختلفة في المدينة الترفيهية للأحياء البحرية، حيث في مناطق القارة القطبية الجنوبية، يمكن لقاء فراخ البطاريق الرائعة التي فقست حديثاً، ومشاهدة كيف تنمو وتزدهر في موطنها الجليدي، أو التوجه إلى المحيط الاستوائي لمشاهدة الطيور الصغيرة في الغابة الاستوائية، ثم الانتقال إلى «المنطقة الصخرية» لمشاهدة صغير أسد البحر. وترافق هذه اللحظات المميزة فرصة للتعلّم واكتساب المعرفة من مسؤولي التعليم والتثقيف في «سي وورلد».

 

 

