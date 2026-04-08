طاقم "أرتيميس 2" يشاهد ظواهر نادرة على القمر

الشمس محجوبة بالكامل من قبل القمر خلال رحلة طاقم أرتميس
8 ابريل 2026 15:35

سنحت لروّاد الفضاء الأربعة الأعضاء في بعثة وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) "أرتيميس 2" خلال وجودهم على القمر فرصة رؤية ارتطام نيازك بسطحه، في مشهد حيّ نادر جدا يثير فضول العلماء.

وقال قائد البعثة ريد وايزمان خلال أول تحليق لرحلة مأهولة فوق القمر منذ أكثر من نصف قرن "لا شك إطلاقا في أنها ومضات ناتجة عن ارتطامات على القمر. وقد رأى جيريمي (هانسن) واحدة أخرى للتو".
وأجابته المسؤولة العلمية عن الرحلة كيلسي يونغ الموجودة على بعد أكثر من 400 ألف كيلومتر "هذا مذهل".

وأضافت في اليوم التالي خلال مؤتمر صحافي "لا أعتقد أنني كنتُ أتوقع أن يرى الطاقم مثل هذه الظواهر خلال هذه المهمة، لذا ربما لاحظتم الدهشة والصدمة على وجهي".

وروى وايزمان أن "كل ومضة استمرت لمدّة جزء من الألف من الثانية، كالسرعة التي يمكن أن ينفتح ويُغلق بها غالق كاميرا فوتوغرافية"، مشيرا إلى أن لونها "أبيض مائل إلى الأزرق الفاتح".
وشرحت رائدة الفضاء الاحتياطية لمهمة "أرتيميس 2" في تصريح جيني غيبونز  أن هذا الحدث "لم يُشاهد إلا نادرا"، وأضافت "مجرد أنهم رأوا أربع أو خمس (ومضات) أمر لافت حقا".

أخبار ذات صلة
شراكة للمستقبل
طاقم "أرتميس" يستعرض الجانب البعيد للقمر

وأشارت ناسا الثلاثاء إلى أن الطاقم ابلغ عن ستة ارتطامات نيزكية في المجموع.

وأوضح كبير العلماء في جمعية "بلانيتري سوساسيتي" بروس بيتس أن هذه الأوصاف للارتطامات المضيئة يمكن أن تتيح تكوين فكرة أفضل "عن وتيرة حدوث هذه الارتطامات وكذلك عن حجمها". 
وقال "لكي تنتج وميضا يمكن أن يراه رواد الفضاء من مسافة ستة آلاف كيلومتر فهي بالتأكيد ليست حبة غبار، لكنها أيضا ليست صخرة كبيرة".

 

آخر الأخبار
برنامج كومون للرياضيات (2)
الترفيه
«ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا» يعزِّز مهارة الرياضيات لدى الأجيال
اليوم 15:43
الشمس محجوبة بالكامل من قبل القمر خلال رحلة طاقم أرتميس
الترفيه
طاقم "أرتيميس 2" يشاهد ظواهر نادرة على القمر
اليوم 15:35
«دبي لأصحاب الهمم» يكرِّم أبطال الدراجات البارالمبية
الرياضة
«دبي لأصحاب الهمم» يكرِّم أبطال الدراجات البارالمبية
اليوم 15:30
التعليم والمعرفة في أبوظبي: تدريس الطلبة والإشراف على الواجبات خارج مسؤولية الأسرة
علوم الدار
التعليم والمعرفة في أبوظبي: تدريس الطلبة والإشراف على الواجبات خارج مسؤولية الأسرة
اليوم 15:23
شعار وزارة الدفاع
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 17 صاروخاً باليستياً و35 طائرة مسيّرة قادمة من إيران
اليوم 15:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
