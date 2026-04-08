«ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا» يعزِّز مهارة الرياضيات لدى الأجيال

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا عن شراكة استراتيجية جديدة مع المدرسة الأميركية للإبداع العلمي، لتنفيذ البرنامج التخصصي في الرياضيات، وبالتعاون مع معهد كومون للتعليم، في خطوة جديدة تهدف إلى تمكين أجيال الغد وتطوير قدراتهم في علوم الرياضيات. وينتج عن هذه الشراكة إدراج البرنامج التعليمي ضمن المنهج الدراسي لمادة الرياضيات لطلبة الصف الثاني، كما تسعى الشراكة بين المركز والمدرسة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية تطوير مهارات الرياضيات في مرحلة مبكرة من عمر الطفل، بما يسهم في إعداد جيل قادر على استيعاب أساسيات العلوم والتكنولوجيا وتحقيق التميز في المستقبل. يُركّز البرنامج على تعزيز المهارات الأساسية في الرياضيات، عبر منهج مبتكر يجمع بين التفكير الإبداعي والتحليل المنهجي، ويعتمد على تدريبات إثرائية متدرجة تهدف إلى رفع مستويات الدقة والإتقان لدى الطلبة. ويبدأ المنهج بتأسيس مهارات الحساب البسيط، وصولاً إلى المفاهيم الرياضية الأكثر تقدماً، مما يتيح للطلاب بناء قاعدة معرفية قوية ودائمة الأثر، ويسهم في تنمية مهارات التعلم الذاتي وزيادة الثقة بالنفس لديهم، من خلال أسلوب تعليمي قائم على الممارسة المتكررة وتحفيز القدرة على الاستنتاج والتركيز، بما يسهم على تحسين الأداء الأكاديمي في مادة الرياضيات.

وكان البرنامج حقق نجاحاً لافتاً في نسختيه السابقتين، حيث أظهرت نتائج الطلبة تطوراً ملحوظاً في مستوياتهم الدراسية، لا سيما في مهارات الاستدلال والحساب، وزيادة التركيز والانتباه، وتطور مهارات الحساب الذهني والتعلم الذاتي، مما يعكس أثره الإيجابي للبرنامج في دعم مسيرة الطلبة التعليمية.