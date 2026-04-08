«I-Film السينمائي» ينطلق في أبوظبي.. غداً

أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق غداً في العاصمة أبوظبي، فعاليات مهرجان I-Film السينمائي، الذي يحتفي في دورته الثالثة بالسينما الإماراتية وصنّاعها، ويقام لمدة 3 أيام في منطقة ياس الإبداعية، توفور54 بجزيرة ياس، من 10 إلى 12 أبريل، مقدماً برنامجاً من العروض السينمائية المحلية والعربية والهندية. ويُفتتح بالفيلم الإماراتي «باب» للمخرجة نايلة الخاجة، ويُختتم بالفيلم الإماراتي «شمشون العرب» للمخرج ناصر الظاهري.



جائزة الإنجاز

ويأتي المهرجان بتنظيم من «أكاديمية الأفلام الابتكارية»، وبدعم من جامعة أبوظبي ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، ويمنح جائزة الإنجاز مدى الحياة للفنان منصور الفيلي، على مسيرته الفنية الطوية، والفنانة إلهام شاهين، احتفاءً بإرثها السينمائي. كما يمنح الجائزة الشرفية للمخرج والمنتج ناصر الظاهري، تقديراً لمسيرته الحافلة، وإسهاماته السينمائية المؤثرة محلياً وعالمياً.



أفلام قصيرة

يشهد الافتتاح، العرض الأول للفيلم القصير Place U Call Home، والفيلم الموسيقي Safest Light، إنتاج أكاديمية IFA وMedia Mania، وصناعة طلاب الأكاديمية، بحضور نخبة من نجوم السينما الخليجية والعربية والعالمية، ووفد من اتحاد الفيلم الهندي ، وصنّاع السينما من الهند. وينظم المهرجان ملتقى الحوار بين المستثمرين والمنتجين والهيئات الفنية الهندية والإماراتية، لتعزيز الإنتاج المشترك، وجذب الإنتاجات الدولية إلى أبوظبي.





مركز إقليمي وعالمي

وقال سارفانا براساد، مدير المهرجان: نسعد بأن نكون في أبوظبي، عاصمة الفن والإبداع، فهي مركز إقليمي وعالمي، وتستقطب صنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم لتصوير أعمالها السينمائية في مواقعها السياحية والترفيهية المبهرة. ونفخر بأن نحتفي في دورة المهرجان الثالثة بالسينما الإماراتية والإنجازات التي حققتها على المستويين الخليجي والعالمي.



إنتاجات مشتركة

وأوضح براساد أن المهرجان يركّز على الإنتاجات السينمائية المشتركة بين الإمارات والهند والعالم العربي، مسجّلًا محطة بارزة مع إطلاق أول عمل إنتاجي مشترك هندي - عربي بعنوان Old Buddies، بطولة منصور الفيلي من الإمارات وناصر محبوب من الهند. ولفت إلى أن المهرجان يولي اهتماماً كبيراً بتطوير المواهب، حيث قامت «أكاديمية الأفلام الابتكارية – أبوظبي» بتدريب أكثر من 1000 طالب، واستقبلت 108 مشاركات من الأفلام القصيرة، و20 فيلماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن المسابقات، مع سعيها لاحتضان أكثر من 100 صانع أفلام شاب.

مسابقات

تشمل مسابقات مهرجان I-Film في دورته الثالثة، الأفلام الإماراتية القصيرة، الأفلام العربية القصيرة، الأفلام الدولية القصيرة. ويستحدث مسابقات جديدة، بينها: مسابقة الذكاء الاصطناعي AI، مسابقة تحدي الإبداع، مسابقة التصوير الفوتوغرافي، مسابقة الاستعراض، ومسابقة الموسيقى.