أين نقضي العطلة؟.. «الجواب ياس»

أبوظبي (الاتحاد)



مع تطور أنماط السفر في دولة الإمارات، يتجه المسافرون إلى تفضيل خيارات تجمع بين الوضوح وسهولة التخطيط، حيث أطلقت جزيرة ياس حملة «الجواب ياس» استجابة لهذه التحولات. وتقدّم طريقة أكثر بساطة لاتخاذ القرار في ظل تعدّد الخيارات، عبر مجموعة من التجارب في وجهة واحدة، بما يخفف من تعقيد التخطيط ويحدّ من الحاجة إلى المقارنة بين البدائل. ويركّز المفهوم على تقديم رحلات متكاملة قائمة على التجربة، تتيح التنقل بسهولة بين الأنشطة المختلفة، مع الحفاظ على مرونة الاختيار وجودة التجربة.



العطلات الشاملة

تشهد العطلات الشاملة إقبالا متزايداً مما يعكس تحول واضح في سلوك المسافرين داخل دولة الإمارات. وتشير البيانات الحديثة إلى أن 87% من المسافرين باتوا يأخذون هذا الخيار بعين الاعتبار، فيما أصبح 6 من كل 10 أكثر ميلاً لاختياره مقارنة بما كان عليه الوضع قبل 5 سنوات، مما يعكس ارتفاع الطلب على الوجهات التي تقدم تجربة متكاملة في مكان واحد. ويبرز هذا التوجه على وجه أوضح لدى الفئات الأصغر سناً:

- يفضل 42% من المسافرين الأصغر سناً العطلات الشاملة، فيما أشار نحو ثلثهم إلى تحسن ملحوظ في نظرتهم لهذا المفهوم.

- تشمل أبرز الدوافع تقليل تعقيدات التخطيط (41%)، وسهولة الحجز (39%)، وارتباط هذا الخيار بمستوى أعلى من الراحة (38%).

- تشير البيانات إلى أن 84% من الضيوف الذين يخوضون هذه التجربة يعاودون اختيارها.



«الإقامة واللعب»

تقدم جزيرة ياس باقة «الإقامة واللعب» التي تجمع بين الإقامة الفندقية الراقية والدخول إلى المدن الترفيهية ضمن تجربة متكاملة وسهلة. وتوفِّر الجزيرة باقات للفعاليات العالمية، مثل سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 والحفلات الفنية الكبرى.



العطلات القصيرة

يشهد قطاع السفر توجهاً متزايداً نحو «العطلات القصيرة»، وهي رحلات حتى 3 أيام، تهدف إلى الاسترخاء السريع أو خوض تجارب جديدة ضمن فترة زمنية محدودة.

وتوفِّر جزيرة ياس ضمن مساحة لا تتجاوز 25 كيلومتراً مربعاً مجموعة من المدن الترفيهية وخيارات المطاعم العالمية، والفنادق الراقية، إلى جانب الشواطئ.



رحلات عائلية

يتجه المسافرون بشكل متزايد نحو رحلات تجمع أفراد العائلة بمختلف فئاتهم العمرية، مع تفضيل وجهات تقدم خيارات متنوعة تلائم الجميع. ويتعزز هذا التوجه في جزيرة ياس من خلال مبادرات موجهة للعائلات مثل عرض «الدخول المجاني للأطفال».



«ياس إكسبريس»

يبرز مفهوم «الجواب ياس» ليقدم جزيرة ياس بوصفها وجهة متكاملة تجمع مختلف عناصر الرحلة في مكان واحد. وتشمل هذه المنظومة باقة «الإقامة واللعب» التي توفر مرونة أكبر وخيارات حجز مبسطة، وعروض ومبادرات عائلية مميزة، وخيارات مرنة مثل بطاقة ياس السنوية. وتسهم خدمات مثل «ياس إكسبريس» في تعزيز سهولة التنقل بين مرافق الوجهة، بما يضمن تجربة سلسة ومترابطة.



تجربة واحدة

تقدم جزيرة ياس باقة من الخيارات التي تلبي مختلف احتياجات المسافرين، سواء للمغامرة، أو الاسترخاء، أو قضاء الوقت مع العائلة. ويوفِّر مفهوم الجزيرة الجديد The Answer is Yas حلّاً واضحاً يجمع كل ذلك في تجربة واحدة.