«دار الزين».. مهرجان العائلة

تامر عبد الحميد (أبوظبي)



يشكِّل مهرجان «دار الزين» 2026، الذي يُقام في حديقة الجاهلي في العين حتى 12 أبريل، فرصة مثالية للاستمتاع بالطبيعة، وصنع لحظات لا تُنسى مع العائلة، بالمزج بين المغامرات والترفيه والتعليم والعروض الحيّة. ويقدّم المهرجان في دورته الحالية تجارب استثنائية ومستحدثة في الهواء الطلق تناسب مختلف الأعمار.



أنشطة مشوِّقة

يستمتع زوّار مهرجان «دار الزين» الحدث الترفيهي العائلي، الذي تنظّمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ببرنامج حافل مستوحى من الطبيعة، يزخر بالعروض الموسيقية، والأفلام العائلية، ومناطق الألعاب، وأنشطة الأطفال التفاعلية، ومناطق التسوّق. ويُقام المهرجان على مساحة أكثر من 200 ألف متر مربع في حديقة الجاهلي وسط المناظر الطبيعية الخلابة، ويقدِّم باقة متجدِّدة من الأنشطة المشوِّقة والمغامرات، بينها: تجربة «الهروب من الغابة»، ومغامرة «في البرية»، و«مسار تحدّي العقبات».



برنامج ثري

أكدت أميرة المزروعي، رئيس قسم إدارة الفعاليات في مكتب أبوظبي للفعاليات بدائرة الثقافة والسياحة، أن مهرجان «دار الزين» يقدّم هذا العام تجربة عائلية متكاملة في الهواء الطلق، تحوِّل حديقة الجاهلي في العين إلى وجهة نابضة بالحياة تجمع بين المغامرة، والترفيه، والتواصل مع الطبيعة. وأوضحت أن المهرجان صمِّم ليكون مساحة مفتوحة للاستكشاف والتفاعل، حيث يقدّم برنامجاً متنوعاً يثري تجربة الزوّار من مختلف الأعمار، من خلال الأنشطة التفاعلية، والعروض الحيّة، والتجارب المستوحاة من الطبيعة، مما يعزِّز روح الفضول والاكتشاف. وقالت: إن نسخة هذا العام تتميّز بتجارب مغامرة متكاملة، بينها: مغامرة «زيبلاين داز» التي تتيح تجارب الطيران السريع، والدراجة الهوائية المعلّقة، وتحدي أبراج المغامرة، إلى جانب مسابقة «صيّاد الجوائز» التي تقدّم تجربة تفاعلية فريدة للأطفال، ومنطقة «ألعاب الأركيد» التي تعزِّز روح المنافسة، بالإضافة إلى حديقة الحيوانات الأليفة التي تمنح العائلات فرصة التفاعل مع الحيوانات في بيئة تعليمية ممتعة.

وأشارت المزروعي إلى أن المهرجان يولي اهتماماً خاصاً بتجارب الأطفال، من خلال أنشطة تعليمية وترفيهية، مثل ورش الأحافير، وورش صناعة الفخار والطين، إلى جانب تجربة امتطاء الخيل، وجلسات رواية القصص، والتي صمِّمت لتنمية مهارات الأطفال وتحفيز خيالهم ضمن بيئة تفاعلية آمنة.





عروض يومية

وذكرت المزروعي أن التجربة لا تكتمل من دون البرنامج الترفيهي الحي، حيث يقدّم المسرح عروضاً يومية متجدِّدة، وشخصيات محبّبة تضفي أجواءً حيوية على المهرجان، مما يضمن تجربة مختلفة في كل زيارة مثل عروض «كير بير» و«مايا النحلة». وأكدت أن المهرجان نجح في تقديم تجربة متكاملة تتجاوز الترفيه التقليدي، حيث يجمع بين المغامرات والترفيه والتسوّق، ضمن بيئة طبيعية مفتوحة، ما يجعله وجهة مثالية للعائلات والأصدقاء لقضاء يوم مليء بالأنشطة والذكريات.



تعليم واستكشاف

للعائلات التي تبحث عن طرق مبتكَرة لإبعاد الأطفال عن الشاشات، يقدّم مهرجان «دار الزين» باقة من الأنشطة التعليمية والثقافية والاستكشافية، في تجربة يومية غنية ومليئة بالحيوية. ومع إمكانية دخول الأطفال مجاناً من الاثنين إلى الخميس، يأتي المهرجان كأحد أبرز الوجهات العائلية، بحيث يجمع بين الإبداع والمغامرة والترفيه في مكان واحد. ويمكن للأطفال الانطلاق في مغامرة مشوِّقة في تجربة «زيبلاين»، حيث تتيح للزوّار الانزلاق فوق أرجاء المهرجان في تجربة سريعة مليئة بالتحدي. ويمكن للعائلات استكشاف المزيد من المغامرات عبر أبراج المغامرات وتجربة الدراجة المعلّقة، لعيش لحظات مليئة بالتشويق.



إطلاق الخيال

يقدّم مهرجان «دار الزين» مجموعة من الأنشطة المصمَّمة لتنمية فضول الأطفال وإطلاق خيالهم، بينها حديقة الحيوانات الأليفة بالتعاون مع حديقة الحيوانات بالعين، إذ يمكن للصغار التعرّف إلى الحيوانات عن قُرب. وتتيح ورش اكتشاف الأحافير الأطفال لخوض تجربة تنقيب تعليمية، وتدعوهم ورش صناعة الفخار والطين، للتعبير عن إبداعهم من خلال تجارب تفاعلية عملية.



مسرح مجتمعي

يعود المسرح الترفيهي المجتمعي ببرنامج يومي حافل بالعروض الترفيهية المصمَّمة لجميع أفراد الأسرة، وتشمل الفعاليات شخصيات كرتونية محببة مثل «كير بيرز»، و«شون ذا شيب»، إلى جانب عروض الحيوانات والشخصيات الجوّالة في أرجاء المهرجان.



طابع متفرِّد

يواصل المهرجان ترسيخ مكانته أحد أبرز الفعاليات العائلية في منطقة العين، مستفيداً من طابعها الطبيعي المتفرِّد، ليقدّم تجربة استثنائية تشجّع على إعادة التواصل مع الطبيعة وصناعة لحظات لا تُنسى.