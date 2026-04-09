«نادي المشي» يدعو المجتمع إلى الحركة والتواصل الإيجابي

أبوظبي (الاتحاد)

في خطوة تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على الحركة أكثر وبدء يومهم بأسلوب صحي، يسلّط ياس مول الضوء على «نادي المشي»، وهو تجربة لياقة بدنية داخلية مجانية تدعم تبنّي عادات صحية من خلال الحركة الجماعية في أجواء اجتماعية إيجابية. وتُقام الجلسات كل يوم ثلاثاء وخميس وسبت من الساعة 8:00 صباحاً حتى 9:00 صباحاً، لتوفّر وسيلةً مريحة للحفاظ على النشاط داخل الأماكن المغلقة مع ارتفاع درجات الحرارة.تبدأ كل جلسة بتمارين إحماء موجهة، تليها جولة مشي جماعية منظمة ضمن أجواء الصباح الهادئة، ما يمنح المشاركين فرصة لبناء وتيرة ثابتة من النشاط. وخلال ساعة واحدة فقط، يمكن للمشاركين تحقيق ما يقارب 7.000 إلى 8.000 خطوة، أي ما يعادل 80% من الهدف اليومي الموصى به وهو 10.000 خطوة، قبل اختتام الجلسة بتمارين خفيفة تساعد على استعادة النشاط والحفاظ على الطاقة.

ويقدّم النادي جلسات خاصة تتيح للمشاركين التعرّف على تجارب مختلفة والاستفادة من مبادرات مرافقة للجلسات، ويرحب بجميع الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية، حيث يوفّر بيئة اجتماعية داعمة تشجع على اتباع أسلوب حياة صحي، ويجمع أفراد المجتمع من خلال الحركة المشتركة والتواصل الإيجابي وبداية يوم مليئة بالطاقة.