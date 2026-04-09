رواد "أرتيميس 2": عاجزون عن "استيعاب" ما عايشناه

أقرّ رواد مهمّة "أرتيميس 2"، الذين هم في طريق العودة إلى الأرض، بأنهم ما زالوا عاجزين عن "استيعاب" ما حصل لهم، وذلك بعد التقاط آلاف الصور ووصف مشاهد لا تحصى من القمر.

وصرّح قائد المهمّة ريد وايزمن، خلال مؤتمر صحافي مساء الأربعاء على مسافة 280 ألف كيلومتر على الأقلّ من الأرض "العقل الإنساني ليس معمولا لاستيعاب ما عايشناه".

وتابع "لدينا أمور كثيرة لبحثها وتدوينها في يومياتنا بغية إدراك ما عايشناه حقّ إدراك".

وحطّم وايزمن مع زملائه الأميركيين كريستينا كوك وفيكتور غلوفر والكندي جيريمي هانسن هذا الأسبوع الرقم القياسي لأبعد مسافة يقطعها الإنسان في الفضاء.

وقام أعضاء الطاقم بأوّل جولة حول القمر منذ أكثر من نصف قرن وشهدوا على شروق الشمس وغروبها، فضلا عن كسوف.

وأقرّ وايزمن بأن مشهد كسوف الشمس كان مؤثّرا بشكل خاص، قائلا "أشعر بالقشعريرة لمجرّد التفكير به ويداي تتعرّقان".

وقال فيكتور غلوفر "شهدنا عمليات محاكاة رائعة نفّذها الفريق المتخصص في علوم القمر"، في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، "لكن عندما حدث الأمر فعلا، ذُهلنا بالكامل".

وأضاف، خلال المؤتمر الذي عقد قبل أقلّ من يومين من الوصول إلى الأرض والهبوط في المحيط الهادئ في ختام مهمّة قمرية من عشرة أيّام "هذه من أجمل الهدايا التي قدّمتها لنا هذه المهمّة".

وأقرّ مبتسما "لم أستوعب بعد كلّ ما عايشناه".

وأكد "ما أريد قوله لكم هو إن التجربة كانت شديدة جدّا وهي ذكريات سترافقني دوما وسوف أتحدّث عنها بقية حياتي بالتأكيد".