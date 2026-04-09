الخميس 9 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

رواد "أرتيميس 2": عاجزون عن "استيعاب" ما عايشناه

طاقم مهمة "أرتيميس 2"
9 ابريل 2026 17:27

أقرّ رواد مهمّة "أرتيميس 2"، الذين هم في طريق العودة إلى الأرض، بأنهم ما زالوا عاجزين عن "استيعاب" ما حصل لهم، وذلك بعد التقاط آلاف الصور ووصف مشاهد لا تحصى من القمر.
وصرّح قائد المهمّة ريد وايزمن، خلال مؤتمر صحافي مساء الأربعاء على مسافة 280 ألف كيلومتر على الأقلّ من الأرض "العقل الإنساني ليس معمولا لاستيعاب ما عايشناه".
وتابع "لدينا أمور كثيرة لبحثها وتدوينها في يومياتنا بغية إدراك ما عايشناه حقّ إدراك".
وحطّم وايزمن مع زملائه الأميركيين كريستينا كوك وفيكتور غلوفر والكندي جيريمي هانسن هذا الأسبوع الرقم القياسي لأبعد مسافة يقطعها الإنسان في الفضاء.
وقام أعضاء الطاقم بأوّل جولة حول القمر منذ أكثر من نصف قرن وشهدوا على شروق الشمس وغروبها، فضلا عن كسوف.
وأقرّ وايزمن بأن مشهد كسوف الشمس كان مؤثّرا بشكل خاص، قائلا "أشعر بالقشعريرة لمجرّد التفكير به ويداي تتعرّقان".
وقال فيكتور غلوفر "شهدنا عمليات محاكاة رائعة نفّذها الفريق المتخصص في علوم القمر"، في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، "لكن عندما حدث الأمر فعلا، ذُهلنا بالكامل".
وأضاف، خلال المؤتمر الذي عقد قبل أقلّ من يومين من الوصول إلى الأرض والهبوط في المحيط الهادئ في ختام مهمّة قمرية من عشرة أيّام "هذه من أجمل الهدايا التي قدّمتها لنا هذه المهمّة".
وأقرّ مبتسما "لم أستوعب بعد كلّ ما عايشناه".
وأكد "ما أريد قوله لكم هو إن التجربة كانت شديدة جدّا وهي ذكريات سترافقني دوما وسوف أتحدّث عنها بقية حياتي بالتأكيد".

أخبار ذات صلة
طاقم "أرتيميس 2" يشاهد ظواهر نادرة على القمر
طاقم "أرتميس" يستعرض الجانب البعيد للقمر
المصدر: آ ف ب
آخر الأخبار
تصاعد الدخان إثر غارة إسرائيلية على لبنان
الأخبار العالمية
باكستان تدين "العدوان" الإسرائيلي على لبنان
اليوم 18:24
الإقالات تطول 9 أندية وهورفات المدرب الـ25 في «دورينا»
الرياضة
الإقالات تطول 9 أندية وهورفات المدرب الـ25 في «دورينا»
اليوم 18:15
غلاف رواية «أغالب مجرى النهر»
التعليم والمعرفة
رواية «أغالب مجرى النهر» تفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية 2026
اليوم 18:08
عبدالله بن زايد وكايا كالاس يبحثان العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الأوروبية والتطورات الإقليمية
علوم الدار
عبدالله بن زايد وكايا كالاس يبحثان العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الأوروبية والتطورات الإقليمية
اليوم 18:00
خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة بروكفيلد لإدارة الأصول والاستثمارات البديلة
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة بروكفيلد لإدارة الأصول والاستثمارات البديلة
اليوم 17:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©