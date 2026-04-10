درجة حرارة المحيطات اقتربت من أرقام قياسية في مارس

اقتربت درجة حرارة المحيطات، في شهر مارس الماضي، من تسجيل أرقام قياسية، بحسب "مرصد كوبرنيكوس الأوروبي" لتغير المناخ، في مؤشّر إلى عودة محتملة لظاهرة إل نينيو التي تفاقم الاختلالات المناخية ذات المصدر الصناعي.

ويدقّ السجّل الشهري لكوبرنيكوس الذي نشر الجمعة ناقوس الخطر. فبعد تسجيل أشدّ ثلاث سنوات حرّا على الأرض، يخشى علماء المناخ من أن تتسبّب العودة المحتملة لظاهرة إل نينيو في النصف الثاني من العام في درجات حرارة قياسية جديدة.

وكانت حرارة سطح المحيطات 20,97 درجة مئوية في آذار/مارس (خارج المناطق القطبية)، أيّ أقلّ بعُشر درجة من الحرارة القياسية المسجّلة في آذار/مارس 2024. واستمرّ معدّل الحرارة في الارتفاع في نيسان/أبريل، بحسب تدوينات كوبرنيكوس.

وكانت الموجة الأخيرة من ظاهرة إل نينيو التي حدثت في 2023 و2024 قد جعلت من هاتين السنتين الأكثر حرّا على الإطلاق. وتتولّد هذه الظاهرة الدورية من احترار واسع النطاق لجزء من المحيط الهادئ ترتدّ تداعياته على المناخ العالمي لأشهر عدّة.

واعتبر علماء كوبرنيكوس أن حرارة المحيطات "تؤشّر إلى انتقال محتمل إلى ظروف إل نينيو".

وكانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قد رجّحت في آذار/مارس عودة إل نينيو هذه السنة بحلول تموز/يوليو بنسبة 40 في المئة.

وقد تؤدي حرارة البحار المرتفعة إلى آثار سلبية على الكوكب، من بينها تعزيز شدة العواصف والأمطار، وتبييض الشعاب المرجانية، والمساهمة في ارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة التمدد الحراري.