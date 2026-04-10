هيئة الإعلام الإبداعي تُطلق مبادرة «صورة عائلية»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة الإعلام الإبداعي الحلقة الثانية من سلسلة فيديوهات مبادرة «صورة عائلية»، والتي تسلِّط الضوء على الدور المحوري للأسرة في تشكيل المسارات الإبداعية ودعم استدامة قطاع الإعلام الإبداعي في أبوظبي، بما يسهم في استدامة الإبداع عبر الأجيال.

تستعرض الحلقة الجديدة قصة عائلة يوسف، المشهور باسم «سبيك»، مقدّمة رؤية إنسانية تعكس كيف يتشكَّل الإبداع ليس فقط من خلال المسار المهني، بل أيضاً عبر التجارب المشتركة داخل البيئة الأسرية.



ترابط وثيق

تمتد القصة من محطات مبكرة عبر مدن عالمية، وصولاً إلى تأسيس مشروع موسيقي في أبوظبي، في رحلة تُبرز الترابط الوثيق بين الأسرة والثقافة والإبداع. ويقود هذه الرحلة رائد الأعمال «سبيك»، مؤسس ورئيس شركتين من أبرز الشركات في قطاع الموسيقى بالمنطقة. وتتجاوز القصة مفهوم النجاح التجاري، لتُظهر كيف ينمو الإبداع داخل الأسرة الواحدة، كجهد جماعي، يشارك فيه كل فرد بأسلوبه الخاص، من خلال المشاركة في مخيمات لكتابة الأغاني، وجلسات الاستوديو الموسيقي، وتبادل الرؤى والتعاون اليومي.



التعلّم المشترك

ترصد الحلقة تفاعل الجيل الجديد مع الإبداع من خلال التجربة والممارسة المباشرة، إذ يشارك أبناء «سبيك» وزوجته مونيكا في مختلف مراحل العمل الإبداعي، من التدريب إلى إنتاج الموسيقى، إلى جانب استكشاف اهتماماتهم الفردية، في نموذج يعكس بيئة عائلية تُنمّي الفضول، وتدعم التعلّم المشترك، وتعزِّز استمرارية الإبداع.

وتأتي هذه القصة ضمن المشهد الإبداعي المتنوع والمتنامي في أبوظبي، لتبرز دور الإمارة كحاضنة للإعلام الإبداعي. وباعتبارها مركزاً لالتقاء الثقافات والأفكار، حيث توفّر أبوظبي بيئة تمكِّن الطموحات الإبداعية من النمو، وتدعم مسيرة ازدهار العائلات المبدعة، مثل عائلة «سبيك»، بالتوازي مع نمو قطاع الصناعات الإبداعية.



نماذج ملهمة

وتسلِّط سلسلة فيديوهات «صورة عائلية» الضوء على نماذج ملهمة من مختلف مجالات قطاع الإعلام الإبداعي، بمشاركة الأشقاء والآباء والأبناء وأفراد الأسرة الممتدة، ممن يسهمون في تشكيل ملامح القطاع بطرق متعددة، بما يعزِّز دور الأسرة كركيزة أساسية ومحرك رئيس للنمو الإبداعي.

وقالت سلوى الحضرمي، رئيس قسم المحتوى الإبداعي ومشاريع المجتمع الإبداعي في هيئة الإعلام الإبداعي: تلعب الأسرة دوراً محورياً في تشكيل الهوية الإبداعية ودعم تنمية المواهب عبر الأجيال. ومن خلال مبادرة «صورة عائلية»، نؤكد على أن مسيرة الإبداع تبدأ في المنزل بين أفراد الأسرة الواحدة، حيث تتشكَّل الأفكار، وتُبنى الثقة، ويُصقل الشغف. كما تعكس هذه القصص منظومة إبداع يتعاون فيها الأفراد وصنّاع المحتوى والقطاع لدعم بعضهم البعض والمساهمة في النمو المستدام لقطاع الإعلام الإبداعي في أبوظبي.



رعاية المواهب

تجسِّد مبادرة «صورة عائلية»، التزام هيئة الإعلام الإبداعي بتعزيز استمرارية قطاع الإعلام الإبداعي عبر الأجيال، من خلال تطوير برامج لاكتشاف ورعاية المواهب الناشئة، وصقل المهارات، وتطوير منصات لتبادل المعرفة، إلى جانب إتاحة فرص مهنية نوعية تضمن تمكين الأجيال.