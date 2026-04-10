طفل يطعن زميلته داخل مدرسة

أصيبت تلميذة بجروح خطيرة، اليوم الجمعة، بعدما طعنها زميلها بسكين داخل مدرسة ثانوية في أنسيني (لوار-أتلانتيك) في غرب فرنسا، وقد نُقلت إلى المستشفى بحسب ما أعلنت السلطات، التي أشارت إلى "خلاف شخصي".

وتمكّن أعضاء من الهيئة التعليمية في المدرسة من عزل المهاجم إلى أن وصلت الشرطة واعتقلته، وفق ما أفادت السلطات المحلية، دون إعطاء أي تفاصيل عن حال الضحية.

وقال مصدر مطلع على القضية إن الفتى طعن الفتاة، البالغة 15 عاما، بسكين مطبخ عند سلالم في المدرسة، وأصابها بجروح خطيرة في البطن.

وأغلقت الشرطة المدرسة عند تدخّلها لاعتقال المهاجم.

وبحسب المصدر المتابع للقضية، تم احتجاز نحو 700 تلميذ داخل الصفوف، و150 آخرين في صالة الألعاب الرياضية.

وشهدت فرنسا في الأشهر الأخيرة حوادث طعن عدة في المدارس.