«I-Film» يحتفي بالسينما الإماراتية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)



وسط حضور لافت من صنّاع السينما المحلية والعربية والهندية، شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي، في منطقة ياس الإبداعية، بجزيرة ياس، مساء أمس، حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان I-Film السينمائي الدولي، الذي يختتم فعالياته غداً الأحد. وافتُتح المهرجان بالفيلم الإماراتي «باب» للمخرجة نايلة الخاجة، بعد عرضه الدولي كأول فيلم إماراتي طويل لمخرجة إماراتية يُعرض ضمن فعاليات مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» في دورته الماضية.

فقرة التكريم

المهرجان الذي تنظمه «أكاديمية الأفلام الابتكارية – أبوظبي» Innovative Film Academy، ويحظى بدعم من جامعة أبوظبي، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، شهد فقرة التكريم الخاصة، حيث منح «جائزة الإنجاز مدى الحياة» للفنان الإماراتي منصور الفيلي، على مسيرته الفنية الطوية، والفنانة إلهام شاهين، احتفاءً بإرثها السينمائي العريق. كما يمنح المهرجان «الجائزة الشرفية» للمخرج والمنتج الإماراتي ناصر الظاهري، تقديراً لمسيرته الحافلة، وإسهاماته السينمائية المؤثرة محلياً وعالمياً، في الحفل الختامي للمهرجان الذي يشهد عرض فيلمه «شمشون العرب».



منصة رائدة

وقال سارفانا براساد، مدير المهرجان: تجدِّد العاصمة أبوظبي حضورها باعتبارها منصة رائدة تحتفي بالفن السابع وصنّاعه من مختلف أنحاء العالم، ويسعدنا أن نعلن انطلاق دورة جديدة من مهرجان I-Film السينمائي في أبوظبي، المدينة التي أصبحت حاضنة للإبداع ومركزاً عالمياً لصناعة السينما. نؤمن بأن السينما لغة إنسانية مشتركة، قادرة على مدّ جسور التواصل بين الثقافات، وتسليط الضوء على قصص مُلهمة تعكس تنّوع التجارب الإنسانية.

وأضاف: تحمل هذه الدورة برنامجاً ثرياً يجمع بين العروض السينمائية المميزة، وورش العمل، والندوات الحوارية التي تهدف إلى دعم المواهب الصاعدة، وتعزيز فرص التعاون والإنتاج المشترك، لا سيما بين صنّاع السينما في المنطقة والعالم.



رسالة أمل

قال منصور الفيلي: أفتخر بمنحي «جائزة الإنجاز مدى الحياة» من مهرجان I-Film السينمائي. هذه اللحظة تمثل تتويجاً لمسيرة طويلة قضيتها في خدمة الفن السابع، وتحفيزاً لمواصلة الإبداع وتقديم أعمال تعكس الثقافة والهوية المحلية، وأتطلع إلى أن يكون هذا التكريم رسالة أمل وتشجيع لكل الأجيال من الفنانين والمبدعين.



إبداع وتجريب

قال ناصر الظاهري: يسعدني عرض فيلمي «شمشون العرب» وتكريمي بـ «الجائزة الشرفية» في ختام المهرجان. إن السينما هي رحلة مستمرة من العمل والإبداع والتجريب، وهذه اللحظة تمنحني دافعاً قوياً للاستمرار في تقديم أفلام تعكس قصصنا وتاريخنا وثقافتنا.



إرث عريق

قالت إلهام شاهين: إن تكريمي بـ«جائزة الإنجاز مدى الحياة» من مهرجان I-Film السينمائي، شرف كبير واعتراف بمسيرتي السينمائية الطويلة التي كرَّسْت حياتي لها. هذه الجائزة تمثل احتفاءً بالسينما العربية وإرثها العريق، وتشجيعاً على الاستمرار في تقديم أعمال فنية تحمل رسالة وقيمة للمشاهدين. أشكر إدارة المهرجان وكل فريق العمل، وجمهوري الذي كان دائماً مصدر إلهام لي على مدار سنوات مسيرتي.



32 فيلماً

يقدّم المهرجان في دورته الثالثة برنامجاً حافلاً من العروض السينمائية المحلية والعربية والعالمية، ضمن مسابقاته المختلفة، حيث يعرض 32 فيلماً قصيراً من أنحاء العالم، بينها 6 أفلام ضمن مسابقة الأفلام الإماراتية القصيرة: «حبل سرّي» للمخرج أحمد حسن أحمد، «الجاثوم» للمخرجة هناء كاظم، «عين جميلة» للمخرجة منى الظاهري، «رسائل مجهولة» للمخرج سعيد جاسم، «أحلام ذكريات غارقة» للمخرج عبد الله خالد، وOUG للمخرج عبدالرحمن مدني. إلى جانب مسابقة الأفلام العربية القصيرة، بينها: فيلم «اتصال» للمخرج حسن رضا من مصر، «غريبة وعجيب» للمخرج أبو بكر بخاري من الجزائر، و«أطلق العنان لخيالك» للمخرجة ميرال نيازي من العراق.

أما مسابقة الأفلام الدولية القصيرة، فيشارك فيها عدد من صنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، ومن الأفلام: «أحبك حتى الموت» للمخرج نيتيش ماروها من الهند، «أماندا» للمخرج أنيرود مينون من الهند، و«بيانو» للمخرج ميكولاج روبيل من بولندا، ومسابقات جديدة، منها: مسابقة الذكاء الاصطناعي AI التي تشمل 7 أفلام، مسابقة تحدي الإبداع، مسابقة التصوير الفوتوغرافي، مسابقة الاستعراض، ومسابقة الموسيقي.



الحضور

حضر مهرجان I-Film السينمائي نخبة من صنّاع السينما من الوطن العربي، أبرزهم: منصور الفيلي، ناصر الظاهري، إلهام شاهين، حبيب غلوم، ميرة المدفع، عارف الطويل، عبدالله الجفالي، صالح كرامة، منى الظاهري، خالد القيش، وهبة الصياغ. إلى جانب حضور كل من محمد ضبيع المدير العام لـ «هيئة الإعلام الإبداعي»، سمير الجابري رئيس «لجنة أبوظبي للأفلام»، وعدد من السفراء لدى دولة الإمارات.



ملتقى الأعمال

ينظم مهرجان I-Film السينمائي في دورته الثالثة، ملتقى الأعمال المصمَّم لتسهيل الحوار بين المستثمرين والمنتجين والهيئات الفنية الإماراتية والهندية، ويهدف هذا التفاعل إلى استكشاف فرص الإنتاج المشترك الهندي العربي، وجذب الإنتاجات الدولية إلى أبوظبي، بالتعاون مع شركات الإنتاج المحلية في الإمارات.