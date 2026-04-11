سائقة تتجاوز السرعة لـ"إنقاذ كعكة في الفرن"

غرمت الشرطة في رومانيا، سائقة بعد أن قادت سيارتها بسرعة مفرطة، مبررة ذلك بأنها كانت مضطرة للإسراع حتى لا تحترق الكعكة التي وضعتها في الفرن، عشية عيد الفصح الأرثوذكسي.

وأوضحت الشرطة أن السائقة كانت تقود بسرعة 176 كيلومترا في الساعة، وهي سرعة عالية جدا على طريق ريفي ضيق في جنوب شرق البلاد.

وذكرت مديرية شرطة مقاطعة "كونستانتا"، في منشور على موقع فيسبوك، أن السائقة حاولت تبرير السرعة الزائدة بـ "دراما مطبخية".

يحتفل غالبية المسيحيين الأرثوذكس في رومانيا بعيد الفصح هذا الأسبوع، بعد أسبوع من احتفال الكاثوليك والبروتستانت به.

وفرضت الشرطة على السائقة غرامة تزيد على 1800 ليو (حوالي 410 دولارات أميركية)، مشيرة إلى أن هذا المبلغ يكفي لشراء "20 كعكة جاهزة عالية الجودة".

كما سحبت رخصة القيادة من السائقة لمدة أربعة أشهر، بحيث أصبح لديها الآن "متسع من الوقت، وهي تسير على قدميها، لتعلّم جميع أسرار الخَبز"، وفقا لتعبير الشرطة.