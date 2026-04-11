السبت 11 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

سائقة تتجاوز السرعة لـ"إنقاذ كعكة في الفرن"

عناصر من الشرطة الرومانية
11 ابريل 2026 22:06

غرمت الشرطة في رومانيا، سائقة بعد أن قادت سيارتها بسرعة مفرطة، مبررة ذلك بأنها كانت مضطرة للإسراع حتى لا تحترق الكعكة التي وضعتها في الفرن، عشية عيد الفصح الأرثوذكسي.

وأوضحت الشرطة أن السائقة كانت تقود بسرعة 176 كيلومترا في الساعة، وهي سرعة عالية جدا على طريق ريفي ضيق في جنوب شرق البلاد.

وذكرت مديرية شرطة مقاطعة "كونستانتا"، في منشور على موقع فيسبوك، أن السائقة حاولت تبرير السرعة الزائدة بـ "دراما مطبخية".

أخبار ذات صلة
من «ملحق المونديال» إلى المستشفى.. «لوتشيسكو عاش من أجل كرة القدم»
الإمارات تعرب عن استعدادها للمساهمة في جهود ضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز

يحتفل غالبية المسيحيين الأرثوذكس في رومانيا بعيد الفصح هذا الأسبوع، بعد أسبوع من احتفال الكاثوليك والبروتستانت به.

وفرضت الشرطة على السائقة غرامة تزيد على 1800 ليو (حوالي 410 دولارات أميركية)، مشيرة إلى أن هذا المبلغ يكفي لشراء "20 كعكة جاهزة عالية الجودة".

كما سحبت رخصة القيادة من السائقة لمدة أربعة أشهر، بحيث أصبح لديها الآن "متسع من الوقت، وهي تسير على قدميها، لتعلّم جميع أسرار الخَبز"، وفقا لتعبير الشرطة.

المصدر: د ب أ
رومانيا
غرامة
السرعة
كعكة
آخر الأخبار
قلب بشري
الترفيه
أطباء يبتكرون تقنية لعلاج تسارع القلب البطيني
اليوم 23:05
برشلونة يحسم الديربي ويقترب من التتويج باللقب
الرياضة
برشلونة يحسم الديربي ويقترب من التتويج باللقب
اليوم 22:57
العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية
الأخبار العالمية
الكويت: إحباط مخطط استهدف أمن الوطن وتمويل كيانات إرهابية
اليوم 22:52
«ضيافة» تستحوذ على حصة أغلبية في محفظة «ريتشارد كيرينغ»
اقتصاد
«ضيافة» تستحوذ على حصة أغلبية في محفظة «ريتشارد كيرينغ»
اليوم 22:49
ليفربول يعود إلى سكة الانتصارات بـ«ثنائية فولهام»
الرياضة
ليفربول يعود إلى سكة الانتصارات بـ«ثنائية فولهام»
اليوم 22:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©