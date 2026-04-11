أطباء يبتكرون تقنية لعلاج تسارع القلب البطيني

قلب بشري
11 ابريل 2026 23:05

حقق أطباء القلب في المستشفى العام بالعاصمة النمساوية فيينا إنجازاً طبياً بارزاً، بالتعاون مع جامعة الطب، تمثل في إجراء أول عملية جراحية هجينة تجمع بين التدخل الجراحي المحدود والقسطرة المتقدمة لعلاج اضطرابات ضربات القلب المُهددة للحياة.

وأوضح المستشفى الجامعي، في بيان، أن التقنية المبتكرة تستهدف علاج تسارع القلب البطيني، الذي يؤدي إلى حدوث زيادة خطيرة في معدل ضربات القلب من البطينين.

وأفاد الأطباء بأن جوهر الاختراع يكمن في الجمع بين تقنيتين متقدمتين للغاية، تشمل إجراء جراحة طفيفة التوغل بالمنظار داخل الصدر والاستئصال الكهربائي بالقسطرة للقضاء على البؤر مصادر الخلل الكهربائي في القلب.

فريق بحثي بجامعة الشارقة: أدوية القلب الشائعة لا تؤثر سلباً على بقاء مرضى الورم النقوي المتعدد

وتمكن الجراحون من الوصول المباشر إلى السطح الخارجي للقلب من خلال شقوق صغيرة بين أضلع المريض باستخدام كاميرا، ونجح أطباء القلب في استئصال الأنسجة المريضة داخل القلب بدقة باستخدام تقنيات القسطرة.

تتيح التقنية الجديدة الوصول إلى طبقات أعمق من القلب، وتسمح بعلاج المرضى الذين لم تستجب حالاتهم للعلاجات المختلفة السابقة.

وأثبت الابتكار نجاحاً كبيراً في تقديم علاج أكثر دقة وفعالية في الحالات المرضية المستعصية، مع خفض مستوى المخاطر وتسريع فترة التعافي، وتجنيب المرضى الحاجة إلى اللجوء إلى جراحات القلب المفتوح.

المصدر: وام
تقنية جديدة
أمراض القلب
تسارع القلب البطيني
آخر الأخبار
قلب بشري
الترفيه
أطباء يبتكرون تقنية لعلاج تسارع القلب البطيني
اليوم 23:05
برشلونة يحسم الديربي ويقترب من التتويج باللقب
الرياضة
برشلونة يحسم الديربي ويقترب من التتويج باللقب
اليوم 22:57
العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية
الأخبار العالمية
الكويت: إحباط مخطط استهدف أمن الوطن وتمويل كيانات إرهابية
اليوم 22:52
«ضيافة» تستحوذ على حصة أغلبية في محفظة «ريتشارد كيرينغ»
اقتصاد
«ضيافة» تستحوذ على حصة أغلبية في محفظة «ريتشارد كيرينغ»
اليوم 22:49
ليفربول يعود إلى سكة الانتصارات بـ«ثنائية فولهام»
الرياضة
ليفربول يعود إلى سكة الانتصارات بـ«ثنائية فولهام»
اليوم 22:47
