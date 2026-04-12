עדד אליום
وفاة أيقونة الموسيقى الهندية آشا بوسلي

آشا بوسلي خلال حدث في مومباي
12 ابريل 2026 15:46

 توفيت المغنية الهندية الشهيرة آشا بوسلي اليوم الأحد عن ⁠عمر يناهز 92 عاما في ​مومباي.
‭ ‬واشتهرت بوسلي بتنوعها ​الغنائي ‌وموسيقاها المفعمة بالحيوية في ⁠عدد ​لا يحصى من أفلام بوليوود.
‭ ‬وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي في رسالة على ‌منصة إكس "أثرت رحلتها الموسيقية الاستثنائية، ‌التي امتدت لعقود، تراثنا الثقافي ولمست قلوب عدد لا يحصى ​من الناس في أنحاء العالم".
وذكرت زاناي بوسلي حفيدة المغنية الراحلة في وقت سابق إن جدتها نُقلت ‌إلى مستشفى خاص ​في مومباي مساء أمس السبت بسبب إصابتها بالتهاب في الصدر وبالإرهاق.
‭ ‬وبوسلي، التي امتدت ​مسيرتها ‌لما ⁠يقرب ‌من ثمانية ‌عقود، هي الأخت الصغرى لمغنية أيقونية أخرى هي ⁠لاتا مانجيشكار.
‭ ‬وترشحت بوسلي لجائزتي جرامي ​وحصلت على جائزة داداساهيب فالكي، أرفع جائزة فنية في الهند وأيضا على ثاني أعلى وسام مدني في الهند.

المصدر: وكالات
آشا بوسلي خلال حدث في مومباي
