وفاة أيقونة الموسيقى الهندية آشا بوسلي

توفيت المغنية الهندية الشهيرة آشا بوسلي اليوم الأحد عن ⁠عمر يناهز 92 عاما في ​مومباي.

‭ ‬واشتهرت بوسلي بتنوعها ​الغنائي ‌وموسيقاها المفعمة بالحيوية في ⁠عدد ​لا يحصى من أفلام بوليوود.

‭ ‬وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي في رسالة على ‌منصة إكس "أثرت رحلتها الموسيقية الاستثنائية، ‌التي امتدت لعقود، تراثنا الثقافي ولمست قلوب عدد لا يحصى ​من الناس في أنحاء العالم".

وذكرت زاناي بوسلي حفيدة المغنية الراحلة في وقت سابق إن جدتها نُقلت ‌إلى مستشفى خاص ​في مومباي مساء أمس السبت بسبب إصابتها بالتهاب في الصدر وبالإرهاق.

‭ ‬وبوسلي، التي امتدت ​مسيرتها ‌لما ⁠يقرب ‌من ثمانية ‌عقود، هي الأخت الصغرى لمغنية أيقونية أخرى هي ⁠لاتا مانجيشكار.

‭ ‬وترشحت بوسلي لجائزتي جرامي ​وحصلت على جائزة داداساهيب فالكي، أرفع جائزة فنية في الهند وأيضا على ثاني أعلى وسام مدني في الهند.