«جائزة خليفة الدولية» تعلن الفائزين في «النخلة في عيون العالم»

أبوظبي (وام) أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني - ديوان الرئاسة، عن أسماء الفائزين في مسابقة التصوير الدولية «النخلة في عيون العالم» بدورتها السابعة عشرة، التي تنظَّم برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، في تجسيد لدور الصورة في توثيق العلاقة بين الإنسان والطبيعة وتعزيز القيَم الإنسانية المشتركة.

- الفائزون بالفئة الأولى «نخلة التمر»: المركز الأول المصور حمد الغنبوصي، المركز الثاني المصور سلطان النقيب، والمركز الثالث المصور محمد الجلندي.

- الفائزون بالفئة الثانية «الإنسان ونخلة التمر»: المركز الأول المصور ماجد بن عبيد العامري، المركز الثاني المصور شيجيث أوندن شيرياس، والمركز الثالث المصور محسن الهاجري. وأكد الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، أمين عام الجائزة، أن المسابقة جاءت امتداداً لرؤية دولة الإمارات المستلهمة من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي أَوْلى النخلة مكانة خاصة بوصفها رمزاً للحياة والعطاء، وسعى إلى غرس قيَم الارتباط بالأرض في وجدان الأجيال. وشهدت الدورة الحالية مشاركة واسعة من المصورين من مختلف دول العالم، لا سيما من فئة الشباب، حيث تميزت هذه الدورة بمشاركة 54 مصوراً يمثّلون 17 دولة، وبلغ عدد الصور المشاركة 276 صورة، الذين قدّموا بعدساتهم رؤية إنسانية وجمالية للنخلة، عكست تنوّع الثقافات ووحدة القيَم المرتبطة بالبيئة والاستدامة.

وأسفرت النتائج عن فوز نخبة من المصورين ضمن فئتي «نخلة التمر» وفئة «الإنسان ونخلة التمر»، حيث عبّرت الصور الفائزة عن عمق العلاقة بين الإنسان وهذه الشجرة المباركة. وأضاف أمين عام الجائزة، أن المسابقة تمثّل منصة عالمية تجمع الشباب والمبدعين من مختلف الدول، وتسهم في توظيف فن التصوير الفوتوغرافي كأداة معرفية وثقافية لتعزيز الوعي البيئي، وإبراز القيمة التراثية والسياحية للنخلة، وتشجيع الحوار الثقافي بين الشعوب. وقال إن هذا التفاعل الدولي يعكس الدور المتنامي لمؤسسة إرث زايد الإنساني في تمكين الشباب حول العالم، وإتاحة الفرص أمامهم للتعبير عن ارتباطهم بالطبيعة، وتحويل الإبداع المرئي إلى رسالة إنسانية تدعم الاستدامة. وتواصل الجائزة، من خلال هذه المبادرة، بناء جسور التواصل بين الثقافات، وتعزيز حضور النخلة كرمز عالمي يجمع بين التراث والابتكار، ويلهم الأجيال الشابة للمساهمة في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية من أجل مستقبل أكثر استدامة.