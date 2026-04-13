«أنت السند» تمكِّن المبدعين

«أنت السند» تمكِّن المبدعين
13 ابريل 2026 18:10

الشارقة (وام)

أطلقت مدينة الشارقة للإعلام «شمس» باقة «أنت السند»، المبادرة الجديدة المخصّصة لدعم المواطنين الإماراتيين الراغبين في دخول قطاع الإعلام وصناعة المحتوى ومجالات ريادة الأعمال الأخرى، وتمكينهم من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشروعات رسمية ومستدامة.وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام «شمس» بتعزيز بيئة ريادة الأعمال الإعلامية وتوفير حلول عملية ومرنة تسهم في تسهيل انطلاق المشروعات الفردية بما يرسّخ مكانة الشارقة مركزاً داعماً للاقتصاد الإبداعي في الدولة.
وتقدّم الباقة مجموعة من الحلول لمواطني الإمارات بما يوفّر مسارات مرنة تتماشى مع مختلف احتياجات الأعمال وأنواع الأنشطة.
وأكد راشد عبد الله العوبد، مدير عام مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، أن إطلاق هذه الباقة يأتي انطلاقاً من رؤية المدينة في تمكين الكفاءات الوطنية ودعم روّاد الأعمال الإماراتيين في قطاع الإعلام والصناعات الإبداعية، مشيراً إلى أن المبادرة تمثّل خطوة عملية لإزالة التحديات التي قد تواجه أصحاب الأفكار في بداياتهم.
ودعت المدينة المواطنين الإماراتيين الراغبين في بدء مشروع إعلامي أو إبداعي فردي إلى الاستفادة من هذه المبادرة التي تمثل خطوة عملية نحو بناء مشروعات مستدامة تسهم في تنمية المشهد الإعلامي الوطني.

