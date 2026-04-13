«حبل سرّي» الإماراتي.. أفضل فيلم في «I-Film السينمائي»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)



اختُتمت فعاليات مهرجان «I-Film السينمائي الدولي»، الذي استضافته العاصمة أبوظبي من 10 - 12 أبريل الجاري، ويحتفي بالسينما الإماراتية الهندية المشتركة. وأقيمت الدورة الثالثة من المهرجان في منطقة ياس الإبداعية، بجزيرة ياس، وسط حضور لافت من صنّاع السينما المحلية والعربية والدولية.

حصد المخرج الإماراتي أحمد حسن أحمد، الجائزة الأولى في «I-Film السينمائي الدولي»، عن فيلمه «حبل سرّي»، في فئة مسابقة «الأفلام الإماراتية القصيرة»، فيما ذهبت الجائزة الثانية إلى فيلم «الجاثوم» للمخرجة هناء كاظم، مع تنويه خاص لفيلم OUG للمخرج عبدالرحمن المدني.



الأفلام العربية

في فئة «الأفلام العربية القصيرة»، حصد الجائزة الأولى فيلم «من الخارج ينظر إلى الداخل» - الأردن، للمخرجة تارا الخاص، فيما ذهبت الجائزة الثانية لفيلم «وعد منسي» - مصر، للمخرج عمر حجازي، وتنويه خاص لفيلم «أطلق العنان لخيالك» - العراق، للمخرجة ميرال نيازي.



الأفلام الدولية

نال الجائزة الأولى في مسابقة الأفلام الدولية القصيرة، فيلم «أحبك حتى الموت» - الهند، للمخرج نيتش ماروها، وحصد الجائزة الثانية فيلم «دعني أتحدث» - بريطانيا، للمخرج آدم كادابرا، مع تنويه خاص لفيلم «الزنبق الأزرق» - الهند، للمخرج جوتام ناير.



AI

في مسابقة «أفلام الذكاء الاصطناعي AI»، حصد الجائزة الأولى فيلم «الباب يُغلق» - الهند، للمخرج ليغاني فرنانديس، بينما ذهبت الجائزة الثانية لفيلم «أمّ الفضاء» - الهند، للمخرج سيام مانوهار، وتنويه خاص لفيلم «الحواس» - سوريا، للمخرجة حمادة.



منصة داعمة

قال سارفانا براساد، مدير المهرجان: إن الدورة الثالثة من المهرجان، شكّلت محطة مهمة في مسيرة الحدث، من حيث تنوع المشاركات وارتفاع مستوى المنافسة في مختلف المسابقات. وسيواصل المهرجان ترسيخ مكانته، منصة داعمة لصنّاع السينما الشباب والمواهب من أنحاء العالم. وأضاف: نحن فخورون بما شهدته هذه الدورة من أعمال سينمائية متميزة، سواء في الأفلام الإماراتية أو العربية أو الدولية، إضافة إلى الأعمال المشاركة في مسابقة الذكاء الاصطناعي. ونطمح في الدورات المقبلة إلى توسيع نطاق المشاركة، وتعزيز الشراكات الأكاديمية والفنية بين الإمارات والهند.



ورش عمل

شهد المهرجان برنامجاً حافلاً من العروض السينمائية المحلية والهندية والعربية، إلى جانب محاضرات وورش عمل، تمحورت حول صناعة الأفلام، منها ورشة «تقنيات التصوير السينمائي»، و«الذكاء الاصطناعي في صناعة الأفلام»، بحضور أكثر من 100 طالب وطالبة. وافتتح المهرجان فعالياته بالفيلم الإماراتي «باب» للمخرجة نايلة الخاجة، وجاءت دورته الثالثة، بتنظيم من «أكاديمية الأفلام الابتكارية - أبوظبي»، وبدعم من جامعة أبوظبي، ومعهد أبوظبي للتعليم، والتدريب المهني. ومنح «جائزة الإنجاز مدى الحياة» للممثل الإماراتي منصور الفيلي، على مسيرته الفنية الطويلة، وللممثلة إلهام شاهين، احتفاءً بإرثها السينمائي العريق.



32 فيلماً

قدم المهرجان برنامجاً حافلاً من العروض السينمائية المحلية والعربية والدولية، ضمن مسابقاته المختلفة، وعرض 32 فيلماً قصيراً من أنحاء العالم، بينها 6 أفلام ضمن مسابقة الأفلام الإماراتية القصيرة، هي: «حبل سرّي» للمخرج أحمد حسن أحمد، و«الجاثوم» للمخرجة هناء كاظم، و«عين جميلة» للمخرجة منى الظاهري، و«رسائل مجهولة» للمخرج سعيد جاسم، و«أحلام ذكريات غارقة» للمخرج عبد الله خالد، وOUG للمخرج عبدالرحمن مدني. ومسابقة الأفلام العربية القصيرة، بينها فيلم «اتصال» للمخرج حسن رضا، من مصر، و«غريبة وعجيب» للمخرج أبو بكر بخاري، من الجزائر، و«أطلق العنان لخيالك» للمخرجة ميرال نيازي، من العراق. وشارك في مسابقة الأفلام الدولية القصيرة، صنّاع سينما من مختلف أنحاء العالم، بينها أفلام: «أحبك حتى الموت» للمخرج نيتيش ماروها، من الهند، و«أماندا» للمخرج أنيرود مينون، من الهند، و«بيانو» للمخرج ميكولاج روبيل، من بولندا.



«أصنع فيلم فوراً»

استحدث مهرجان «I-Film السينمائي» في دورته الثالثة، مبادرة «أصنع فيلم فوراً»، التي شهدت مشاركة أكثر من 20 فيلماً من المواهب الشابة، الذين نفّذوا أفلامهم خلال أيام المهرجان، ووفّرت لهم «أكاديمية الأفلام الابتكارية - أبوظبي» المعدات اللازمة للتصوير.