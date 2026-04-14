الأربعاء 15 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عاطف أسلم يقدم حفلاً عالمياً في «الاتحاد أرينا»

عاطف أسلم
15 ابريل 2026 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف «الاتحاد أرينا» حفلاً غنائياً للفنان العالمي عاطف أسلم، يوم 18 يوليو المقبل، على جزيرة ياس، في أمسية صيفية يقدّم خلالها مجموعة من أشهر أعماله التي حصدت إعجاباً واسعاً من جمهوره. ويعكس هذا الحدث مستوى التجارب الترفيهية العالمية التي تواصل «الاتحاد أرينا» تقديمها في جريرة ياس بأبوظبي، ويأتي ضمن برنامج متكامل من الفعاليات الحيّة التي تحتضنها الوجهة، في إطار ترسيخ مكانتها ضمن أبرز مراكز الترفيه في المنطقة.
قدّم عاطف أسلم، خلال مسيرته الفنية مجموعة من الأغاني التي لاقت صدى واسعاً، حيث ارتبطت أعماله بمحطات مختلفة في حياة جمهوره حول العالم.
الحفل من تقديم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، و«ميرال»، بدعم من «بلو بلود»، ويأتي في أمسية تحمل طابعاً يستحضر الذكريات، ويترك أثراً لدى الجمهور. ويُعَد عاطف أسلم، أحد أبرز نجوم الغناء الذين رسّخوا حضورهم العالمي من خلال أعمال حقّقت انتشاراً واسعاً، وارتبطت بقوة في ذاكرة جمهوره.
وتشكِّل عودة أسلم إلى «الاتحاد أرينا» إضافة مميزة لبرنامج الفعاليات الصيفية في أبوظبي، في ظل الإقبال المتزايد على التجارب الترفيهية الحيّة في العاصمة. 
وقال ماركوس أوزبورن، المدير العام لـ «لاتحاد أرينا»: يسرّنا استقبال عاطف أسلم، في مرحلة تشهد نموّاً متواصلاً في قطاع الفعاليات الحيّة في أبوظبي. ويعكس الحدث العالمي قوّة البرنامج الذي نقدمه، مع سلسلة من الفعاليات المرتقبة خلال الفترة المقبلة.

