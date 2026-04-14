جزيرة ياس تحتفي بالأطفال بباقة عروض

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جزيرة ياس بأبوظبي عودة عرض «الدخول المجاني للأطفال» الذي يتيح حتى عمر 11 سنة، الإقامة واللعب وتناول الطعام مجاناً في أشهر الفنادق والمدن الترفيهية العالمية، التي تحتضنها. ويسري العرض حتى 31 أكتوبر المقبل، ليقدم للعائلات خيارات مميزة لقضاء عطلة صيفية متكاملة، وحافلة بالأنشطة والتجارب المخصّصة للأطفال.



إجراءات سهلة

تبدأ تجربة الإقامة في جزيرة ياس بإجراءات واضحة وسهلة تتيح للعائلات التركيز على قضاء الوقت معاً من دون تعقيد. ويستفيد الأطفال من الإقامة المجانية عند مشاركتهم الغرفة مع ذويهم في مجموعة من الفنادق المشاركة، وعدد من الفنادق المجاورة لجزيرة ياس. وتمتد هذه الميزة إلى تجربة الطعام، حيث يتناول الأطفال وجباتهم مجاناً طوال فترة الإقامة عند اختيار خطة الوجبات نفسها الخاصة بذويهم.



مزايا إضافية

تقدم جزيرة ياس أبوظبي للعائلات فرصة الاستمتاع بالتجارب الترفيهية والاستفادة من الدخول المجاني غير المحدود إلى مدنها الترفيهية العالمية بما فيها «عالم فيراري»، و«ياس ووتروورلد»، و«عالم وارنر براذرز»، و«سي وورلد». كما تستفيد العائلات المقيمة في الفنادق المشاركة من مزايا إضافية، مثل الدخول المجاني إلى شاطئ ياس. وتتكامل التجربة مع خدمة «ياس إكسبريس»، التي توفِّر خدمة التنقل المريح بين مختلف مرافق الجزيرة، في حين يمكن للضيوف المقيمين في الفنادق المجاورة لجزيرة ياس، الاستفادة من خدمة «الدخول السريع» التي تضمن تجربة زيارة أكثر سلاسة وتنظيماً.



ألعاب مشوِّقة

مع توفّر خيارات حجز سهلة، وإمكانية الإلغاء المجاني حتى 31 مايو المقبل، يمكن للعائلات التخطيط لعطلاتها بسهولة ووضوح. وفي هذا الإطار، تجمع جزيرة ياس بأبوظبي بين تنوّع التجارب، من الألعاب المشوّقة والأنشطة المائية، إلى العروض التفاعلية، لتقدّم برنامجاً متكاملاً يلبي اهتمامات مختلف أفراد العائلة، ويترك لديهم ذكريات تدوم بعد انتهاء الزيارة.