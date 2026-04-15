«صورة عائلية» تكشف النقاب عن لجنة التحكيم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، بالتعاون مع المختبر الإبداعي، عن تشكيل لجنة تحكيم متميزة لجائزة «صورة عائلية»، تضم نخبة من الأسماء البارزة في التصوير الفوتوغرافي والإعلام الإبداعي والسرد البصري. وتعكس اللجنة الخبرات الإقليمية والرؤى العالمية، وتتميز بتقدير رواية القصص الأصيلة، والإيمان بدور الصورة في تجسيد الروابط الإنسانية ونقل القيَم المشتركة.

وتضم لجنة التحكيم:

• رانالد ماكشني - مصوّر بريطاني بارز، اشتهر عالمياً بتصويره للعائلة المالكة البريطانية، تشمل أعماله توثيق شخصيات قيادية في دولة الإمارات، إلى جانب شخصيات عالمية بارزة مثل ديفيد بيكهام. وبصفته الحَكم النهائي، يقدّم رؤية فنية عالمية وخبرة متقدمة في تقييم أعمال تجمع بين الإتقان التقني والعمق في السرد القصصي.

• خالد الهاشمي - مصوّر إماراتي ومستشار استراتيجي يمتلك خبرة تتجاوز عقدين في الإعلام والثقافة والمجتمع، وتعكس أعماله التزاماً بتوثيق الهوية الثقافية والسرد الإنساني الأصيل.

• هند الرئيسي - مصوّرة رياضية إماراتية وسفيرة «سوني» في الشرق الأوسط، عُرفت بتوثيقها لحظات مؤثّرة في الفعاليات الرياضية الإقليمية والدولية، بأسلوب يجمع بين الدقة والحسّ الإبداعي.

• عبدالله البريكي - مصوّر متخصص في تصوير البورتريه والمناظر الطبيعية، يتميّز بتركيزه على التفاصيل البصرية والعمق العاطفي، وبخبرته في تقييم الأعمال.

• محمد سومجي – مصوّر بورتريه يتميّز بأسلوب بصري راقٍ وقدرته على التقاط التعبير الإنساني بصدق وعمق. تركِّز أعماله على إبراز الشخصية من خلال تكوينات بصرية دقيقة وصور تحمل بُعداً إنسانياً واضحاً.

وتتولى لجنة التحكيم تقييم المشاركات وفق أعلى معايير الإبداع والملاءمة والجودة، لاختيار الأعمال التي تعبّر عن جوهر الحياة الأسرية، وتعكس قيَم الترابط والانتماء والتجارب المشتركة بين أفراد المجتمع.

وقالت سلوى الحضرمي، رئيس قسم المحتوى الإبداعي ومشاريع المجتمع الإبداعي في هيئة الإعلام الإبداعي: تتميز لجنة التحكيم بالتنوع في خبرات أعضائها، كما تجمعهم الرؤى المشتركة حول أهمية السرد البصري الأصيل. وتوفّر جائزة «صورة عائلية» منصة تتيح للأفراد والعائلات توثيق لحظات تعبّر عن هويتنا المشتركة وقيَمنا المجتمعية. وتتجاوز هذه الأعمال البُعد الجمالي لتقدّم قصصاً إنسانية تعكس الترابط والانتماء، وتُلهم الأجيال. وتندرج جائزة «صورة عائلية» ضمن مبادرات «عام الأسرة» في دولة الإمارات، حيث تدعو أفراد المجتمع إلى توثيق لحظات أصيلة تحتفي بقوة العلاقات الأسرية وتعكس عمقها.

تستمر الجائزة في استقبال المشاركات عبر المنصة الإلكترونية حتى 29 مايو المقبل، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في 15 يونيو المقبل، فيما تعرَض الأعمال المختارة ضمن معرض فني يقام خلال احتفالات عيد الاتحاد 2026، احتفاءً بالإبداع وتعزيزاً للمشاركة المجتمعية.