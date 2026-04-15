منصور الفيلي: «أصدقاء قدامى» يعكس عمق العلاقات الإماراتية الهندية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أعرب الممثل الإماراتي منصور الفيلي، عن سعادته بتكريمه في مهرجان I-Film السينمائي الدولي، الذي أقيم الأسبوع الماضي في منطقة ياس الإبداعية، بجزيرة ياس، حيث نال جائزة «الإنجاز مدى الحياة»، تقديراً لمسيرة حافلة في خدمة «الفن السابع»، تمتد لأكثر من 36 عاماً، استطاع خلالها أن يرسِّخ اسمه كأحد أبرز الوجوه الإماراتية التي تجاوزت حدود المحلية إلى فضاءات عربية وعالمية. وقدّم أعمالاً مميزة تنوّعت بين التلفزيون والسينما والمنصات الرقمية، مساهماً في إثراء المشهد الفني بأسلوبه وحضوره اللافت.



تعاون طويل

أكد الفيلي أن هذا التكريم هو ثمرة تعاون طويل مع صنّاع الفن، وقال: أشكر كل كاتب أدّيت دوراً من كتاباته، وجسّدت حكايته أمام الشاشات، وكل منتج ومُخرج وقفت أمام كاميرته، وكل ممثل شاركت معه مشهداً، لأنني أعتبر هؤلاء جزءاً لا يتجزأ من نجاحي. وهذا التكريم يمنحني دافعاً للاستمرارية، والسعي باستمرار لتقديم مشاريع فنية بمحتوى يعكس الهوية المحلية بروح عالمية، لأن الفن جسر للتواصل الإنساني العابر للحدود.



محطة بارزة

شكّل دخول الفيلي إلى عالم السينما البوليوودية محطة بارزة في مسيرته، حيث شارك في بطولة الفيلم الهندي الشهير «ديشوم»، مع نخبة من نجوم الهند، بينهم جون أبراهام، وفارون دهاوان، وجاكلين فيرنانديز، وأكشاي خانا، في تجربة تم تصويرها بأبوظبي وأسهمت في تعزيز حضور الإمارات على خريطة الإنتاج السينمائي العالمي. وكشف عن مشروعه السينمائي الجديد Old Buddies - «أصدقاء قدامى»، وهو عمل إماراتي - هندي مشترك، يعكس عمق العلاقات بين الشعبين الإماراتي والهندي. وقال: الفكرة تدور حول علاقة وطيدة تجمع بين صديقين إماراتي وهندي، خصوصاً في ظل العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، وطبيعة مجتمع الإمارات الذي يضم أكثر من 200 جنسية. وتابع: عندما تواصلت معي إدارة مهرجان I-Film السينمائي، لمنحي الجائزة، طرحت فكرة الفيلم على سارفانا براساد، مدير المهرجان، فأعجبته وتبنّاها، وبدأ العمل على تطويرها لصياغة السيناريو واختيار فريق وأبطال العمل، مع اتفاق مبدئي على مشاركة الممثل الهندي ناصر محبوب، في أحد الأدوار الرئيسة.



طابع إنساني

ذكر الفيلي أن الفيلم يحمل طابعاً كوميدياً إنسانياً، ويجسِّد علاقة صداقة بين رجلين من كبار السن، أحدهما هندي عاش حياته في الإمارات، وتجمعه صداقة طويلة مع إماراتي. وأشار إلى أن الفيلم سيتم تصويره في أبوظبي، عاصمة الثقافة والفن، والتي أصبحت وجهة رئيسة لكبرى الإنتاجات العالمية، لما تمتلكه من بنية تحتية متطورة ومواقع تصوير استثنائية، ما يمنح أي عمل فني قيمة إنتاجية وجمالية كبيرة. وقال: الأعمال المشتركة ليست مجرد تعاون فني، بل منصة لتعزيز التفاهم الثقافي ونقل قصصنا المحلية إلى العالم، كما تفتح آفاقاً جديدة للمواهب الإماراتية للاحتكاك بالتجارب العالمية وتطوير أدواتها.



حضور عالمي

منصور الفيلي من أبرز الممثلين الإماراتيين الذين نجحوا في الوصول إلى العالمية، حيث شارك في الفيلم الهوليوودي The Misfits إلى جانب النجم بيرس بروسنان، المعروف بدوره في سلسلة أفلام «جيمس بوند». كما شارك في عدد من الأعمال العربية المشتركة، بينها فيلم «ظلال مهجورة» مع رشيد عساف، وحورية فرغلي، والدراما الإنسانية «عبور»، مع صبا مبارك، وسامر إسماعيل، إلى جانب الفيلم الإماراتي القصير «أثل» بمشاركة حلا شيحة.