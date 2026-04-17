الجمعة 17 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
للمرة الأولى.. «متحف اللوفر أبوظبي» يدعو زواره لاستكشاف قبته الأيقونية

17 ابريل 2026 15:48

أبوظبي (الاتحاد)
يدعو متحف اللوفر أبوظبي الزوّار لاستكشاف أروقته عبر طرق مبتكرة للتفاعل مع هندسته المعمارية الأيقونية، وذلك من خلال جولة «تجربة الهندسة المعمارية»، وهي جولة إرشادية فريدة صُممت خصيصاً للبالغين. تحفز هذه التجربة الزوّار على التأمل في الفن والتصميم عبر رحلة يقودها مرشدون متخصّصون، وتقدّم رؤية معمّقة للأفكار والتحديات والابتكارات التي رافقت إنشاء هذا الصرح - بدءاً من رمزيته الثقافية وارتباطه الوثيق بالتراث الإماراتي، وصولاً إلى الإنجاز الهندسي المتمثل في تشييده على ضفاف البحر. تتضمن التجربة سبع محطات، من بينها جولة خاصة تحت قبة المتحف الأيقونية، مما يمنح الزوّار منظوراً مميزاً للضوء والمساحة، ويجمع بين السرد القصصي والتقدير الجمالي من خلال نظرة عن قرب على أبرز المعالم المعمارية. كما يحصل كل زائر على نسخة من كتاب «اللوفر أبوظبي: قصة مشروع معماري» لتعزيز الفهم وتوثيق الزيارة. ولضمان السلامة والراحة، يُنصح بارتداء ملابس وأحذية مريحة، والاطلاع على الإرشادات التفصيلية المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للمتحف.

شرطة أبوظبي تحذّر من روابط وهمية تنتحل صفة جهات حكومية
برعاية منصور بن زايد.. تكريم 34 فائزاً بالدورة الرابعة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي
11 محاولة فاشلة ترسخ عقدة مبابي مع «الأبطال»
ارتفاع درجات الحرارة غداً
رومانيا: رصد مسيرة انتهكت مجالنا الجوي
