حديقة غنيمة المركزية تستضيف مهرجان «سهم العين»

العين (وام)

تستضيف حديقة غنيمة المركزية في العين يوم 22 أبريل الجاري مهرجان «سهم العين» الذي ينظمه نادي أبوظبي للقوس والسهم بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية بلدية العين بهدف اكتشاف المواهب، وتوفير بيئة محفزة ومشجعة لممارسة اللعبة في مختلف المناطق بإمارة أبوظبي.

ويتضمن المهرجان مسابقات متنوعة للأطفال وأولياء الأمور، وملتقى توعوياً حول أهمية الرياضة والصحة والغذاء، بالإضافة إلى ألعاب ترفيهية، لتعزيز تواجد العائلات مع أبنائهم، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية، لتحقيق أهداف «عام الأسرة».

ونوه بأن بلدية العين ستنظم بالتزامن مع الحدث مجموعة من الألعاب الرياضية التنافسية المتنوعة، إلى جانب عدد من الفعاليات الثقافية والمجتمعية.