إبداع مجتمعي في شهر التوحد

أطلقت هيئة زايد لأصحاب الهمم مبادرة بمشاركة الموسيقيين المبدعين من أصحاب الهمم: أحمد الهاشمي، وزايد محمد الزعابي، وسارة جلال القطب، الذين قدموا لرواد ياس مول في أبوظبي عزفاً لمقطوعة موسيقية من تأليف نديم طربية الفائز بالمركز الثاني في مسابقة أبوظبي الدولية للتأليف، وذلك ضمن فعاليات الاحتفاء بشهر التوحد العالمي. استهدفت المبادرة تعزيز مشاركة أصحاب الهمم مجتمعياً وتمكين حضورهم في المشهد الإبداعي والفنون والموسيقى، إيماناً بأهمية تنمية دورهم وبناء قدراتهم الفنية، وأولوية ترسيخ ثقافة دمجهم في المجتمع، وتشكيل الوعي بما يقدّمونه من عطاء للوطن والإنسانية.