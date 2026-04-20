دواء تجريبي جديد يخفض تكرار السكتة الدماغية

كشفت دراسة دولية عن نتائج واعدة لدواء تجريبي جديد قد يغير أساليب الوقاية من السكتة الدماغية لدى المرضى الأكثر عرضة لتكرارها، من دون رفع خطر النزيف.

وأظهرت الدراسة أن دواء "أسونديكسيان"، وهو مضاد تخثر تجريبي، ساعد في تقليل خطر الإصابة بسكتة دماغية جديدة لدى أشخاص تعرضوا مؤخرا لسكتة دماغية أو نوبة نقص تروية عابرة (TIA) ناجمة عن جلطة خارج القلب، مقارنة بالعلاج التقليدي أو الدواء الوهمي.

وشملت الدراسة، التي نشرت نتائجها في مجلة "نيو إنجلاند الطبية" التي تصدر في الولايات المتحدة، 12327 مريضا من 37 دولة، جرى تسجيلهم في الدراسة خلال 72 ساعة فقط من الإصابة، سواء بسكتة دماغية غير قلبية المنشأ تمثل غالبية السكتات الدماغية الإقفارية (السكتات الدماغية المرتبطة بالجلطات) أو نوبة نقص تروية عابرة شديدة الخطورة. وخضع المشاركون لمتابعة منتظمة امتدت على عدة أشهر لرصد أي أحداث متكررة.

ويعمل دواء "أسونديكسيان" بطريقة مختلفة عن مضادات التخثر التقليدية، إذ يستهدف العامل الحادي عشر النشط (Factor XIa)، وهو عنصر يشارك في تكوين الجلطات الضارة، لكنه لا يلعب دورا كبيرا في وقف النزيف. ويهدف هذا النهج إلى منع الجلطات الخطيرة مع الحفاظ على آليات التجلط الطبيعية في الجسم.

وتعد هذه أول تجربة من المرحلة الثالثة تنجح في إظهار فعالية مثبط للعامل الحادي عشر النشط في الوقاية الثانوية من السكتة الدماغية، بعد محاولات سابقة لم تحقق نتائج كافية أو ارتبطت بمضاعفات نزيفية.

وبالرغم من هذه النتائج الإيجابية، لا يزال دواء "أسونديكسيان" قيد المراجعة التنظيمية، ولم يحصل بعد على الموافقة للاستخدام السريري.