«الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة» تواصل تأهيل الكوادر

يغطي البرنامج موضوعات رئيسة تشمل نظريات تنمية الطفل وتطبيقاتها العملية (وام)
21 ابريل 2026 01:37

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل برنامج الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة ترسيخ مكانته أحد أبرز المسارات المهنية المتخصّصة في هذا المجال، في ظل الإقبال المتزايد على الالتحاق به، والاهتمام المتنامي بتأهيل مقدمي الرعاية وفق أسس علمية ومهنية تسهم في دعم نمو الطفل وتطوره. 

كفاءات مؤهلة
شهد البرنامج منذ انطلاقه إقبالاً واسعاً، حيث استقطب خلال السنوات الـ3 الماضية أكثر من 22.500 طلب تسجيل ليتم قبول 304 متقدمين فقط، بما يعادل 1.35% من إجمالي الطلبات، في مؤشر يعكس مستوى عالياً من التنافسية ومنهجية دقيقة في اختيار المرشحين. وتفتح الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة باب التسجيل في الدفعة الرابعة من برنامج الدبلوم المهني المعتمد في تنمية الطفولة، خلال الفترة من 20 أبريل وحتى 4 مايو المقبل، وذلك في إطار جهودها المستمرة لإعداد كوادر وطنية متخصّصة تسهم في تطوير قطاع تنمية الطفولة ورفده بكفاءات مؤهلة.

مستوى الوعي
ويواصل البرنامج تسجيل حضور متزايد للمواطنين، حيث تجاوز عدد الملتحقين 114 منتسباً، في دلالة على ارتفاع مستوى الوعي بأهمية هذا التخصّص، ودور الكفاءات الوطنية في دعم منظومة تنمية الطفولة وتعزيز استدامتها.
ويقدّم برنامج الدبلوم المهني في تنمية الطفولة، والمعتمد من المركز الوطني للمؤهلات، تجربة تعليمية متكاملة تُعنى بإعداد كوادر مؤهلة من مقدمي الرعاية، تجمع بين التعليم المهني والتطبيق العملي، مع تركيز خاص على ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز اللغة العربية.

18 شهراً
يمتد البرنامج على مدار 18 شهراً، ويضم 25 وحدة مهارية ومعرفية وتطبيقية معتمدة، موزعة على 5 مراحل، منها 20 وحدة تقدَّم خلال الدراسة في مقر الأكاديمية، و5 وحدات خلال فترة التدريب الميداني الممتدة لـ6 أشهر.
ويغطي البرنامج موضوعات رئيسة تشمل نظريات تنمية الطفل وتطبيقاتها العملية، وفهم سلوك الطفل، وحمايته ورفاهيته، وآليات العمل مع الأسر، إلى جانب الثقافة والتراث الإماراتي، وتعزيز الهوية الوطنية، مع التركيز على اللغة العربية.
وبعد إتمام المرحلة الدراسية في الأكاديمية، ينتقل الطلبة إلى التدريب الميداني لمدة 6 أشهر في عدد من الجهات الشريكة في القطاعَين الحكومي والخاص، بينها دائرة التعليم والمعرفة، وهيئة زايد لأصحاب الهمم، وهيئة الرعاية الأسرية، بما يسهم في تمكينهم من اكتساب الخبرات العملية، وصقل مهاراتهم، وتطبيق ما تعلموه في بيئات عمل واقعية.

 

منحة ومكافأة

يقدَّم البرنامج بالكامل بالعربية، في تأكيد على دور اللغة كمكوِّن أساسي في العملية التعليمية، بما يسهم في ترسيخ حضورها في المجالات المهنية الحديثة، وتعزيز ارتباطها بالهوية الوطنية. ويوفِّر للمقبولين منحة دراسية كاملة، إلى جانب مكافأة شهرية، دعماً لمسيرتهم التعليمية وتحفيزاً لهم على التميز.

191 طالباً
احتفت الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة بتخريج 191 طالباً وطالبة من الدفعتَين الأولى والثانية، حيث التحق عدد منهم بسوق العمل في مؤسسات حكومية وخاصة متخصّصة في تنمية الطفولة، في مؤشر على الأثر المتنامي للبرنامج في رفد القطاع بكفاءات مؤهلة، وتعزيز الشراكات التي تدعم تطوير منظومة تنمية الطفولة في الدولة.


