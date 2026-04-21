الثلاثاء 21 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
ليلى علوي تحصد «جائزة إيزيس للإنجاز»

21 ابريل 2026 12:08

(رويترز) 
انطلقت الدورة العاشرة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة أمس الاثنين، في جنوب ​مصر بمشاركة 65 فيلماً من 33 دولة. وتحمل الدورة الممتدة حتى 25 أبريل الجاري اسم ⁠الممثلة والمنتجة والمخرجة المصرية الرائدة عزيزة أمير (1901-1952) بمناسبة ​مرور 125 عاماً على ميلادها.وكرَّم المهرجان ​في الافتتاح الممثلة ليلى ⁠علوي، ​بـ«جائزة إيزيس للإنجاز»، والممثلة سلاف فواخرجي، والمخرجة وكاتبة السيناريو البولندية دوروتا كوبيلا فيلخمان.
وأبدت ليلى علوي، اعتزازها بالتكريم لا سيما مجسّم «جائزة ‌إيزيس» لما له من رمزية ملهمة ترتبط بأسطورة إيزيس الشهيرة في الحضارة المصرية القديمة. وقالت: سعيدة ​بالتكريم وبالمعنى العميق لاسم إيزيس، فهي أكثر من مجرد أسطورة قرأنا عنها في الكتب، وإنما رمز مهم جداً للمرأة ولمصر. وأضافت: هي أكثر من جائزة وتكريم لمشواري الفني، وإنما عهد بيني ​وبينكم على الوفاء، لكل ما أؤمن به من أعمال تفيد المجتمع والإنسانية، وأهدي هذه ⁠الجائزة لكل من آمن بالكلمة، وبالصورة، ​وبالفن.
وبالتوازي مع عروض الأفلام، ينظم المهرجان «منتدى أسوان للشباب السينمائيين»، لدعم صنّاع السينما الجدد و«منتدى نوت لقضايا المرأة»، الذي يشمل سلسلة ندوات ولقاءات لربط السينما ​بالقضايا المجتمعية.

أخبار ذات صلة
«الشارقة للفنون» تفتح باب التقديم للنسخة التاسعة من منحة إنتاج الأفلام القصيرة
«حبل سرّي» الإماراتي.. أفضل فيلم في «I-Film السينمائي»
ليلى علوي
الأفلام
المهرجانات السينمائية
آخر الأخبار
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد: ملتزمون بأجندتنا.. والقادم سيكون أكبر وأجمل
اليوم 13:36
اتحاد الكرة يُنظم ورشة عمل مراقبي المباريات بالتعاون مع «الآسيوي»
الرياضة
اتحاد الكرة يُنظم ورشة عمل مراقبي المباريات بالتعاون مع «الآسيوي»
اليوم 13:07
تسليم أكثر من 1000 وحدة سكنية بجزيرة الجبيل في أبوظبي
اقتصاد
تسليم أكثر من 1000 وحدة سكنية بجزيرة الجبيل في أبوظبي
اليوم 13:00
«سباق البريميرليج».. تعرّف على فرص السيتي وأرسنال في حسم اللقب
الرياضة
«سباق البريميرليج».. تعرّف على فرص السيتي وأرسنال في حسم اللقب
اليوم 13:00
رئيس الدولة يستقبل حاكم رأس الخيمة وولي عهده
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل حاكم رأس الخيمة وولي عهده
اليوم 12:41
