ليلى علوي تحصد «جائزة إيزيس للإنجاز»

انطلقت الدورة العاشرة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة أمس الاثنين، في جنوب ​مصر بمشاركة 65 فيلماً من 33 دولة. وتحمل الدورة الممتدة حتى 25 أبريل الجاري اسم ⁠الممثلة والمنتجة والمخرجة المصرية الرائدة عزيزة أمير (1901-1952) بمناسبة ​مرور 125 عاماً على ميلادها.وكرَّم المهرجان ​في الافتتاح الممثلة ليلى ⁠علوي، ​بـ«جائزة إيزيس للإنجاز»، والممثلة سلاف فواخرجي، والمخرجة وكاتبة السيناريو البولندية دوروتا كوبيلا فيلخمان.

وأبدت ليلى علوي، اعتزازها بالتكريم لا سيما مجسّم «جائزة ‌إيزيس» لما له من رمزية ملهمة ترتبط بأسطورة إيزيس الشهيرة في الحضارة المصرية القديمة. وقالت: سعيدة ​بالتكريم وبالمعنى العميق لاسم إيزيس، فهي أكثر من مجرد أسطورة قرأنا عنها في الكتب، وإنما رمز مهم جداً للمرأة ولمصر. وأضافت: هي أكثر من جائزة وتكريم لمشواري الفني، وإنما عهد بيني ​وبينكم على الوفاء، لكل ما أؤمن به من أعمال تفيد المجتمع والإنسانية، وأهدي هذه ⁠الجائزة لكل من آمن بالكلمة، وبالصورة، ​وبالفن.

وبالتوازي مع عروض الأفلام، ينظم المهرجان «منتدى أسوان للشباب السينمائيين»، لدعم صنّاع السينما الجدد و«منتدى نوت لقضايا المرأة»، الذي يشمل سلسلة ندوات ولقاءات لربط السينما ​بالقضايا المجتمعية.