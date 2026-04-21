8 نصائح لنوم هانئ

22 ابريل 2026 02:18

شعبان بلال (القاهرة)


مع انبثاق ضوء الشمس في الساعات الأولى من كل صباح، يسري في نفوسنا شعور بالنشاط والحيوية، ويمثِّل الضوء الأزرق عالي الكثافة المنبعث من الشمس أحد الأسباب الرئيسة لهذا الشعور، إذ تُعد الأطوال الموجية الزرقاء، من بين أطياف الضوء المرئي، الأكثر تأثيراً في ساعتنا البيولوجية الداخلية. ويمكن للضوء الأزرق، سواء كان طبيعياً أم صناعياً، أن يحسِّن من يقظتك وتركيزك الذهني، لكن الإفراط في التعرّض له قد يُبقيك مستيقظاً في وقت يحتاج جسمك إلى الاسترخاء.
ويساعد التعرّض لألوان الضوء على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية، أو ما يُعرف بالإيقاع اليومي. في المقابل، يؤثِّر الضوء الأزرق سلباً على النوم، إذ يثبِّط إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن الشعور بالنعاس. ونذكر أفضل الطرق للحدّ من التعرض للضوء الأزرق:

 1- أسهل طريقة لتقليل تعرّضك للضوء الأزرق الاصطناعي، هي إطفاء هاتفك الذكي والتلفاز والأجهزة الإلكترونية الأخرى قبل النوم بوقت كافٍ.
2-  ارتداء نظارات حجب الضوء الأزرق، وهي متوفرة بكثرة على الإنترنت، وقد تكون العدسات ذات اللون الكهرماني أو البنِّي هي الأنسب.
3-  التقليل من استخدام الشاشات بدءاً من ساعتين إلى 3 ساعات قبل النوم.
4-  خفض سطوع أجهزتك، وذلك باستخدام ما يُعرف بالوضع الليلي أو الوضع الداكن، حيث يتغيّر لون الخلفية من الأبيض إلى الأسود.
5-  تثبيت تطبيقات ترشيح الضوء الأزرق على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وشاشات الكمبيوتر، فهي تقلِّل من كمية الضوء الأزرق التي تصل إلى عينيك من دون التأثير في وضوح الشاشة.
6-  استبدال المصابيح الكهربائية، إذ تُصدر مصابيح LED ضوءاً أزرق أكثر من المصابيح الفلورية، وكلاهما يُصدر ضوءاً أزرق أكثر من المصابيح المتوهجة.
7-  استخدام مصباح أحمر خافت كضوء ليلي، فاللون الأحمر هو الأقل تأثيراً في ساعتك البيولوجية.
8- اضبط منبّهاً قبل النوم بساعة لتذكير نفسك بالتوقف عن استخدام الأجهزة، مهما حدث.

