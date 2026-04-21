جمعية الإمارات للإبداع تحتفي بأصحاب الهمم

الشارقة (وام)

كرمت جمعية الإمارات للإبداع، اليوم، الفائزين بجائزة الإمارات لإبداع أصحاب الهمم بدروتها الأولى 2026 خلال حفل استضافه مجمع كليات التقنية العليا بالشارقة، بحضور نخبة من القيادات والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات أصحاب الهمم بالدولة.

استُهلت الفعاليات بافتتاح المعرض المصاحب الذي جسَّد نماذج ملهمة من إبداعات أصحاب الهمم بمشاركة مركز مسارات للتطوير والتمكين التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ومركز الفن للجميع وعكس طاقات مبدعة وقدرات استثنائية تؤكد أن الإبداع لا تحده حدود.

شهد الحفل فقرات متنوعة بدأت بعرض فيلم تسجيلي استعرض جهود الدولة والجمعية في دعم وتمكين أصحاب الهمم، ثم فقرات فنية مؤثرة جسَّدت الإبداع بلغة الإحساس، وتوِّجت الفعالية بتكريم الفائزين في مختلف الفئات.

وفي فئة القادة الداعمين لأصحاب الهمم، تم تكريم الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، رئيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بالمركز الأول، وتسلّمت الجائزة نيابة عنها منى عبدالكريم اليافعي، مدير عام المدينة، فيما حصلت الدكتورة منال جعرور، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون، على المركز الثاني.

وتم تكريم المؤسسات الفائزة، وفاز نادي الثقة للمعاقين بالمركز الأول، ونادي خورفكان للمعاقين بالمركز الثاني، ضمن فئة المؤسسات الداعمة، فيما حصدت هيئة الثقافة والفنون في دبي المركز الأول، وجاء مركز موارد للإعاقة بجامعة الشارقة في المركز الثاني، ضمن فئة المبادرات المؤسسية.

وأكدت الشيخة الدكتورة خلود حميد القاسمي، رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات للإبداع، أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً في تمكين أصحاب الهمم، بجهود القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية، وأن الإبداع لا يعرف حدوداً، مشيرة إلى أن الجائزة تمثل منصّة لاكتشاف الطاقات وتعزيز حضورها.

ونوّهت إلى إعفاء أصحاب الهمم من رسوم العضوية دعماً لمشاركتهم وتوسيعاً لأثرهم.

وقال أحمد الملا، مستشار مكتب الرئيس التنفيذي مدير مجمع كليات التقنية العليا بالشارقة، إن ما تشهده الدولة من دعم غير مسبوق لأصحاب الهمم يعكس رؤية قيادية إنسانية جعلت من التمكين نهجاً مستداماً، ومن الاستثمار في الإنسان أولوية وطنية.