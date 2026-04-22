«سيدات ياس» تعود إلى «ياس ووتروورلد»

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي» عن عودة فعالية «سيدات ياس» لتقام يوم الجمعة من كل أسبوع اعتباراً من 24 أبريل من الساعة 10:00 صباحاً - 8:00 مساءً. وتتيح هذه الفعالية الموسمية المميّزة للسيدات فرصة قضاء أوقات ترفيهية استثنائية، والاستمتاع بالمجموعة المتنوعة من الألعاب والمغامرات المائية في أجواء من الخصوصية التامة.ويُمكن للسيدات خوض تجربة ترفيهية متكاملة خلال هذه الفعالية، التي يشرف عليها فريق عمل نسائي بالكامل لقضاء أوقات استثنائية في أجواء من الراحة والخصوصية التامة، والاستمتاع بأكثر من 70 لعبة ومنزلقة وتجربة مائية تجمع بين الألعاب الحافلة بالتشويق وخيارات الاسترخاء، ضمن مدينة الألعاب المائية الحائزة عدة جوائز. وتقدّم فعالية «سيدات ياس» هذا الموسم برنامجاً متنوعاً يضفي المزيد من الألق والبهجة على أيام الجمعة، مع مجموعة من العروض والأنشطة المميزة التي تشمل فقرات الدي جيه والموسيقى الحية، إلى جانب عروض حصرية داخل مدينة الألعاب المائية جرى إعدادها خصيصاً لهذه الفعالية. وتجمع الأجواء بين الإيقاع الحيوي والطابع الاحتفالي، بما يمنح كل أمسية تجربة متجددة. وباعتبارها من أبرز الفعاليات المخصّصة للسيدات في دولة الإمارات، تواصل فعالية «سيدات ياس» تقديم مساحة خاصة تتيح للسيدات والصديقات الاسترخاء والتواصل وقضاء أوقات مميزة في أجواء من الخصوصية التامة.