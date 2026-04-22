«الإعلام الإبداعي» تواكب المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت هيئة الإعلام الإبداعي أبوظبي توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة «أنيموشن مينا»، الشركة العالمية الرائدة في مجال الرسوم المتحركة؛ بهدف تعزيز مكانة أبوظبي بصفتها مركزاً لاستقطاب، وتمكين الجيل الجديد من روّاد السرد القصصي ومطوري المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي.





تنمية المواهب

في ضوء التحوّلات العالمية في أنماط استهلاك المحتوى الإبداعي، تعمل هيئة الإعلام الإبداعي على تطوير محتوى يستهدف المراهقين، لتلبية الطلب المتنامي على مستوى العالم. ويوفِّر التعاون الجديد فرص اكتشاف المواهب وتفعيل مشاركتها في برامج الهيئة، بما فيها المخيمات الإعلامية الشبابية ومبادرات تنمية المواهب. وتأتي هذه الشراكة امتداداً لجهود هيئة الإعلام الإبداعي في رعاية وتنمية المواهب الشابة، عبر إطلاق مبادرات تقدم تجارب تعليمية تطبيقية، بينها المخيم الإعلامي الشتوي، وورش العمل الافتراضية. وشاركت «أنيموشن مينا» في هذه المبادرات عبر تقديم جلسات متخصصة عرّفت الطلبة بأُسس السرد القصصي للمنصات الرقمية، مع التركيز على الإبداع البصري، وتطوير الشخصيات، وإنتاج محتوى مسؤول.



تطلعات أبوظبي

وتُرسي الاتفاقية إطاراً للتعاون في إنتاج محتوى إعلام إبداعي موجّه للعائلات والأطفال والمراهقين، بالاستفادة من خبرة مجموعة «أنيموشن مينا» الممتدة لسنوات في إنتاج الرسوم المتحركة، بما في ذلك دمج أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنتاج المحتوى القصير، إضافة إلى تنمية المواهب وتمكين قدرات قطاع الصناعات الإبداعية. كما تدعم رؤية الهيئة في جذب شركات الإعلام الإبداعي المتميزة، ودعم المواهب من المواطنين والمقيمين، وتمكين رواة السرد القصصي، بما يواكب متطلبات المستقبل، ويتماشى مع تطلعات أبوظبي الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

وتستكشف هيئة الإعلام الإبداعي و«أنيموشن مينا» آفاق تنظيم مبادرات تشمل عدة مشاريع لإنتاج الرسوم المتحركة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإمكانية إنشاء أكاديمية متخصصة في الرسوم المتحركة، وتطوير نماذج محتوى موجّه للشباب، ما يسهم في تعزيز قدرات الإنتاج، وبناء مسارات مستدامة لتطوير المواهب، ودعم المبدعين الناشئين عبر منحهم فرصاً للعمل الميداني في هذا القطاع.



منظومة متكاملة

يسهم هذا التعاون في تمكين المواهب الشابة من التدرج في احتراف إنتاج الرسوم المتحركة، من اكتساب المعرفة وتطوير المهارات، إلى الممارسة الفعلية في العمل الميداني، ما يتيح الدخول المبكر في هذا المجال. وتشمل أوجه التعاون مجالات تجمع بين الترفيه والإعلام الإبداعي وتطوير القدرات والمهارات الفردية، إضافة إلى تعزيز قيَم العمل كفريق واحد، وتمكين عقد الشراكات في قطاع الصناعات الإبداعية من خلال منظومة الهيئة. وبالتعاون مع هيئة الإعلام الإبداعي، ولجنة أبوظبي للأفلام، التابعة لها، يصار إلى تسهيل الوصول والتعريف بآليات العمل في الإنتاج ضمن منظومة أبوظبي للإعلام الإبداعي.

قدرات تنافسية

وقال خالد خوري، مدير إدارة تطوير الأعمال في «الهيئة»: يعكس هذا التعاون التزام أبوظبي طويل الأمد ببناء منظومة إعلام إبداعي تتمتع بقدرات تنافسية عالمية، وترتكز على المواهب والابتكار وإعلام يواكب المستقبل. ونسعى إلى دعم إنتاج الرسوم المتحركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتمكين رواد السرد القصصي، إضافة إلى توفير مسارات واضحة تنقل الشباب والمواهب الواعدة من المخيمات التدريبية وبرامج التطوير إلى منظومة العمل الفعلي وتقديم إنتاجات على أرض الواقع، بما يرسِّخ مكانة أبوظبي منصّة لتمكين المبدعين.

من جهتها، قالت جوليا نيكولايفا، المدير العام لـ«أنيموشن مينا»: توفر أبوظبي بيئة فريدة تلتقي فيها الطموحات الإبداعية والابتكار التكنولوجي والرؤية الاستراتيجية. ونتطلع من خلال التعاون مع هيئة الإعلام الإبداعي إلى استكشاف سبل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الرسوم المتحركة التقليدية، وتطوير البرامج الموجَّهة للشباب، وإطلاق مبادرات تعليمية تنطلق من أبوظبي لتتوسع إقليمياً ودولياً.



الرسوم المتحركة

تنسجم مذكرة التفاهم مع أهداف هيئة الإعلام الإبداعي الرامية إلى تعزيز التعاون بين مختلف أطراف منظومة الإعلام الإبداعي في الإمارة، بما في ذلك الجهات الحكومية والتعليمية والقطاع الخاص. كما تدعم التوجّه الحديث في مجال الصناعات الإبداعية، والذي يركِّز على الرسوم المتحركة والذكاء الاصطناعي والمحتوى الموجَّه للشباب، كركائز أساسية لتعزيز اقتصاد الإعلام الإبداعي. ويستفيد هذا التعاون من التوسّع الذي شهده برنامج الحوافز المعزَّز لتقديم خصم الاسترداد النقدي على الأعمال الإنتاجية المؤهلة لدى لجنة أبوظبي للأفلام، حيث أصبح اليوم يشمل إنتاجات الرسوم المتحركة.