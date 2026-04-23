وفاء عامر.. في «السرايا الصفرا»

محمد قناوي (القاهرة) تستعد الممثلة وفاء عامر، لتصوير مشاهدها في المسلسل الجديد «السرايا الصفرا»، يشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، إيهاب فهمي، سارة سلامة، منة عرفة، وحسني شتا، تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج جوزيف نبيل. وينتمي المسلسل إلى فئة الأعمال الاجتماعية المشوقة، حيث تدور أحداثه حول صراع يتصاعد تدريجياً من مشاعر الغيرة والاحتقان النفسي إلى مراحل أكثر حدة من المواجهة والانتقام، وتجسِّد وفاء أحد طرفي هذا الصراع في مواجهة مباشرة مع سارة سلامة، ضمن علاقة درامية متوترة مليئة بالمفاجآت والتحولات.

وأوضحت وفاء أن العمل يبدأ بنبرة تميل إلى الكوميديا الخفيفة، ثم يتحول تدريجياً إلى دراما مشحونة بالغموض، ومع تصاعد الأحداث، مشيرة إلى أن دورها فيه، يُعَد من الأصعب والأهم في مسيرتها الفنية، نظراً لما يتضمنه من تحولات نفسية حادة وتطورات غير متوقعة في مسار الشخصية.

وعلى صعيد السينما، تنتظر وفاء عامر، عرض فيلمها الجديد «جبل الحريم»، يشاركها بطولته سوسن بدر، نهال عنبر، نسرين أمين، وإنجي وجدان. وينتمي الفيلم إلى الدراما الاجتماعية المشوّقة، ويمزج بين الغموض وأجواء الرعب في بعض مراحله، حيث يناقش قضايا المرأة العربية بشكل متوازن من دون الانحياز لطرف على حساب الآخر، مقدماً رؤية أكثر شمولاً وتعقيداً للعلاقة بين الرجل والمرأة. وأشارت وفاء إلى أنها تجسِّد في الفيلم شخصية صاحبة فندق تواجه أزمات حياتية قاسية تؤثر في تكوينها النفسي، موضحة أن العمل يحمل رسالة إنسانية تدعو إلى التسامح وتفهم الأزمات العائلية بعيداً عن القرارات المتسرعة. وذكرت أن جزءاً من التصوير تم في منطقة «جبل الحريم» بالعين السخنة، مما أضفى على العمل طابعاً بصرياً مميزاً يعكس جمال الطبيعة المصرية. وتتبنى وفاء عامر، رؤية فنية واضحة تقوم على اختيار الأدوار المؤثرة بغض النظر عن حجمها، مؤكدة أن البطولة الحقيقية لا تُقاس بعدد المشاهد، بل بقدرة الشخصية على التأثير في مجرى الأحداث وترك بصمة واضحة داخل العمل. وترى أن التنقل بين البطولة المطلقة والأدوار الرئيسة يعكس نضج الممثل ويمنحه فرصة لاكتشاف أبعاد جديدة في أدائه، مشددة على أن اختياراتها الفنية في المرحلة الحالية أصبحت أكثر وعياً، حيث تسعى إلى أدوار تتناسب مع خبرتها وتاريخها الفني، وتضيف إلى رصيدها بدلاً من تكرار أنماط تقليدية.